Tom Schönenberg: Zwischen Schmetterball und filigraner Kunst

Velbert. Wenn Tom Schönenberg vom NBV auf Tour geht, hat er oft ein kleines Büchlein dabei, in das er kritzelt und so Ideen für seine Kunstwerke sammelt.

Wenn Tom Schönenberg für den Netzballverein Velbert aufschlägt, schlottern den Gegenspielern ab und an die Knie. Mit satten 200 Kilometern pro Stunde schmettert Schönenberg seine ersten Aufschläge gerne mal über das Netz - und den Gegnern um die Ohren.

Nicht umsonst ist er einer der Top-Spieler beim NBV. Außerhalb des Sports agiert Schönenberg jedoch weniger mit Kraft sondern mehr mit filigraner Technik.

Tom Schönenberg ist Hobby-Künstler

​Tom Schönenberg vom Netzballverein Velbert ist nicht nur ein guter Tennisspieler. In der Freizeit betätigt er sich künstlerisch und schafft beeindruckende Werke. Foto: Schönenberg

Dann hat er nämlich einfach ein weißes Papier oder eine Leinwand vor sich, lebt seine Kreativität beim Zeichnen aus und nutzt dies auch, um Kraft zu tanken. „Als ich noch auf der Tour gespielt habe, war ich eine relativ lange Zeit verletzt, da hatte ich ein Jahr echt die Seuche“, erinnert sich der 28-Jährige.

Dementsprechend viele Möglichkeiten hatte Schönenberg und suchte sich eine Beschäftigung, ein Hobby. „So habe ich das Zeichnen für mich entdeckt. Ich habe mir gesagt, ich probiere es einfach mal. Das hat Spaß gemacht, ich habe mich da reingefuchst. Ich konnte dabei immer gut abschalten. Es ist für mich wie meditieren, ich tauche da ein“, sagt der NBV-Spieler.

Aus einem Hobby wurde nach und nach eine immer größere Leidenschaft, auch weil die Resonanz aus dem privaten Umfeld des gebürtigen Essener positiv war. „Es ist ein cooler Ausgleich, weil es etwas ganz anderes als der Leistungssport ist“, so Schönenberg.

Indianische Symbole oder auch der Joker

​Mit vielen verschiedenen indianischen Symbolen hat Tom Schönenberg vom Netzballverein Velbert ein Gesamtkunstwerk erschaffen. Foto: Schönenberg

Seine Werke zeigt der Tennisspieler auf seiner eigenen Instagramseite „ar.t.s“ - die Motive reichen von indianischen Symbole wie einem Totempfahl über ein Acrylbild bis hin zu Jack Nicholson in der Rolle des Bösewichts Joker, bekannt aus den Batman-Filmen. „Ich finde, er ist ein cooler und auch witziger Charakter, egal welche Personen ihn gespielt haben“, so Schönenberg.

Bei seinen anderen Motiven, leitet ihn die Intuition. „Ich lass mich schon inspirieren, gucke mir zum Beispiel an, wie indianische Symbole verlaufen, aber grundsätzlich male ich frei. Manchmal habe ich auch keinen Plan und fange einfach an. Ich bin da nicht festgefahren, mache es querbeet und hoffe, dass es etwas cooles ergibt“, so Schönenberg, der aktuell nur privat zeichnet, sich für die Zukunft aber durchaus einen Online-Shop vorstellen könnte. „Der eine mag es, der andere nicht. Es wäre natürlich schön, wenn es Leuten gefällt“, sagt er.

In der aktuellen Phase, in der das Coronavirus den Sportbetrieb weiterhin stark beeinträchtigt, hat Schönenberg besonders viel Zeit für seine Kunst, denn sein Plan auf Tour zu gehen fällt flach.

Dort hat er in den Pausen eigentlich gerne ein Buch dabei, kritzelt etwas darin rum und kommt so auf immer neue Ideen: „Grundsätzlich habe ich viele Sachen im Kopf.“ Von Schöneberg ist also noch einiges zu erwarten - auf dem Tennisplatz und auf dem Papier.