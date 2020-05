TV Grün-Weiss Heiligenhaus atmet dank Sonderregelung auf

Heiligenhaus. Beim TV kann nun die Vorbereitung auf die Freiluftsaison beginnen. In der Pause lebte der Verein seine kreative Ader auf anderen Wegen aus.

Entwarnung beim TV Grün-Weiss Heiligenhaus! Die Mitglieder des Tennisvereins durften auf ihrer Anlage an der Parkstraße aufgrund des Corona-Versammlungsverbotes bislang noch nicht ihre Traglufthalle, die zwei Plätze überspannt, abbauen.

Per Sonderregelung ist dies aber nun am 9. Mai möglich. Jetzt kann endlich die Vorbereitung auf die Freiluftsaison beginnen.

„Das Ganze ist ein ziemlicher Kraftakt“

„Nun hoffen wir auf gutes Wetter, denn die Planen müssen wir trocken zusammenlegen. Bislang haben wir da immer Glück gehabt. Das Ganze ist ein ziemlicher Kraftakt. Etwa 80 Mitglieder kommen stets zu diesem Aufräumtag. Ein Großteil ist mit dem Hallenabbau beschäftigt. Zudem wird die Anlage auf Vordermann gebracht“, erklärt Thomas Müller, der Vorsitzende des TV Grün-Weiss.

Ihm fiel nach der frohen Botschaft ein Stein vom Herzen, denn schließlich soll die Anlage komplett hergerichtet sein, sobald das Land-NRW grünes Licht für den Tennissport gegeben hat. Ohne Corona wäre die Traglufthalle bereits Mitte April abgebaut worden.

In den vergangenen Wochen hatten die Mitglieder des TV Grün-Weiss keine Gelegenheit, sich im Klubhaus oder auf der Anlage zu treffen. Das Vereinsleben lag dennoch nicht brach. So wurde ein Regelkunde-Abend per Videomeeting durchgeführt.

Wolfgang Bäsken, A-Schiedsrichter des Deutschen Tennisbundes und in der Szene ein bekannter Oberschiedsrichter bei hochrangigen Turnieren und Meisterschaften, unterrichtete Mannschaftsführer und Interessierte über wichtige Passagen und Neuerungen in der Wettspielordnung.

Fitnesstraining für zu Hause

„Insbesondere für unsere Teamkapitäne ist es wichtig, das Wissen über die Regeln und Ordnungen aufzufrischen. Es gibt ja auch immer mal wieder Veränderungen. Der Vortrag von Wolfgang Bäsken war sehr unterhaltsam. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Oberschiedsrichter hat er auch viele Anekdoten auf Lager“, so Thomas Müller.

Sein Bruder Jürgen war ebenfalls zugeschaltet. Dieser ist Mitglied des DTB-Sportausschusses und zuständig für die bundesweite Wettspiel- und Leistungsklassenordnung. Jeden Donnerstagabend hält Steffi Wesch die Vereinsmitglieder beim „Tennis-Workout mit Steffi“ auf Trab.

Die Fitnesstrainerin und Sporttherapeutin führt online ein auf den Tennissport abgestimmtes Kraft- und Fitnesstraining durch. Thomas Müller: „Dieses Training werden wir wieder einstellen, wenn auf den Plätzen gespielt werden kann. Aber die Resonanz auf das Angebot ist so hoch, dass es eine Überlegung wert ist, dies zu wiederholen oder auch nach der Corona-Zeit im Winter real im Klubhaus durchzuführen.“

Der TV Grün-Weiss lebt und hat auch in der Krisenzeit nichts an seiner Kreativität eingebüßt. Ganz im Gegenteil.