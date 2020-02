TVD Velbert verpasst Überraschung nur knapp

In einem temporeichen und hochklassigen Oberligaspiel vor 200 Zuschauer trennten sich TVD Velbert und der 1. FC Monheim – vor dem Anstoß in Birth Tabellenzweiter – zwar unentschieden, doch für die Platzherren fühlte es sich ein bisschen wie eine Niederlage an.

„Wir hatten insgesamt die besseren Chancen, waren gerade in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Den Ausgleich müssen wir durch einen unberechtigten Elfmeter hinnehmen“, resümierte der Sportliche Leiter Michael Kirschner. „Schade, aber die Mannschaften die oben stehen, haben dann meist auch das nötige Glück“, stellte Defensivakteur Mohamed Sealiti fest.

Dalbecksbäumer dominieren die Anfangsphase deutlich

In der Anfangsphase hatten die Dalbecksbäumer Torchancen im Zweiminutentakt. Erhan Zent spielte einen langen Ball auf Julien Rybacki, der die kurze Ecke anvisierte, aber am Torhüter scheiterte. Kurz darauf setzte sich Alexander Fagasinski auf der linken Seite gegen mehrere Monheimer unwiderstehlich durch und passte in die Mitte auf Kevin Zamkiewicz, der aus kurzer Distanz einschieben wollte, im letzten Moment wurde der Ball aber zur Ecke abgeblockt.

Alex Fagasinski (re.) und der TVD machten viel Druck. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Als Yousef El Boudihi ein Luftduell im Mittelfeld gewann, legte er den Ball mit dem Kopf genau in den Lauf von Erhan Zent, der frei auf das Tor zulief, jedoch von seinem Gegenspieler noch eingeholt und gestört wurde. Danach wäre eine abgefälschte Flanke des in der ersten Hälfte überragenden Fagasinski fast im Winkel gelandet, wenn der FC-Torhüter nicht den Ball gerade noch abgewehrt hätte. Wieder wurde Zamkiewicz im letzten Moment geblockt, als er nach einer tollen Kombination über die linke Seite den Querpass von Dylan Oberlies nicht verwerten konnte.

So resultierte der Treffer für die TVD-Auswahl dann auch aus einer Standardsituation. Erhan Zent brachte einen Eckball präzise auf den Kopf von Maik Bleckmann und es hieß 1:0.

Nur zwei Minuten darauf flankte ein Monheimer von außen und traf dabei Rybacki aus kurzer Distanz. Zum Entsetzen der Velberter gab der Schiedsrichter, der ein Handspiel erkannt hatte, Elfmeter.

„Zunächst mal ist es schon zweifelhaft, ob das überhaupt ein strafbares Handspiel war, andererseits stand Julien bei der Aktion bestimmt zwei Meter außerhalb des Strafraums“, beschrieb Michael Kirschner diese Szene, die zum Ausgleich der Gäste führte. Kurz vor der Pause forderten die Gastgeber einen Handelfmeter, doch diesmal blieb die Pfeife des im gesamten Spielverlauf sehr unsicher wirkenden Unparteiischen stumm.

Lukas Lingk wehrt einen Elfmeter ab

Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften Möglichkeiten zum Siegtreffer hatten. Die beste Chance hatten allerdings die Monheimer, die jedoch mit einem von Sealiti verursachten Elfmeter am starken Torhüter Lukas Lingk scheiterten.

Pech hatte dagegen Bleckmann, dass sein Kopfball kurz nach Wiederanpfiff nur den Pfosten traf.

TVD: Lingk, Bleckmann, Sealiti, Haub (26. Kosan), Oberlies, Zent, El Boudihi (82. Ellguth), Meier, Fagasinski (72. Özbayrak), Rybacki (60. Yildiz), Zamkiewicz.

Tore: 1:0 Bleckmann (25.), 1:1 (29./Strafstoß)