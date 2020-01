U19 des Wuppertaler SV ist zu stark für die SSVg-Reserve

Zu einem interessanten Leistungsvergleich zwischen zwei Nachwuchsteams kam es auf dem Sportplatz Am Berg, wo die U 23 der SSVg Velbert auf die U19 des Wuppertaler SV traf. Am Ende setzte sich die doch etwas höhere Qualität des A-Jugend-Bundesligisten durch, denn die Gäste gewannen deutlich mit 4:0.

Bereits in der Anfangsphase kassierten die Platzherren ein unglückliches Gegentor, denn zunächst hatten sie auf eine Abseitsentscheidung des Schiedsrichters gehofft und danach missglückte der Klärungsversuch eines Velberters bei der daraus resultierenden Ecke. Der Ball wurde zu kurz abgewehrt und landete bei einem Wuppertaler, der von der Strafraumgrenze freistehend das 1:0 erzielte.

WSV technisch und spielerisch überlegen

In der Folge entwickelte sich eine gut anzusehende Partie mit einer spielerisch und technisch überlegenen WSV-Elf und läuferisch und kämpferisch engagierten SSVg-Akteuren, die auch eine Torchance hatten. Arbnor Ejupi hatte einen Steilpass auf Athanasios Xiros gespielt, der den Torwart bereits umkurvt hatte, dann aber zu weit nach außen abgedrängt wurde und das Tor verfehlte. Kurz vor der Pause fingen die Bergischen einen Ball in der eigenen Hälfte ab, kombinierten sich über zwei Stationen nach vorne, wo der pfeilschnelle Stürmer Torhüter Nikolas Schepe umspielte und zum 2:0 einschob.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber ihre Offensivbemühungen und ließen erkennen, dass sie unbedingt auch einen Treffer erzielen wollten. Effektiver waren aber die Wuppertaler, die die Velberter mit einer kurz ausgeführten Ecke überraschten, die zum 3:0 führte.

In der Folge scheiterte Ivan Prcea zweimal in aussichtsreicher Position am WSV-Schlussmann, den auch Filippas Filippou bei seiner Chance nicht überwinden konnte.

Zwei Gegentore durch Konter

„Wir haben in der Phase den Gegner weit in die eigene Hälfte gedrückt“, berichtete SSVg-Trainer Murat Aksoy, musste aber auch erkennen, dass diese Spielweise seine Auswahl anfällig für Konter machte. Einmal konnte der Bundesligist die Räume nutzen und vollendete einen schnellen Gegenstoß mit dem Tor zum 4:0 Endstand.

Trotz der deutlichen Niederlage fand Aksoy positive Worte: „Das war ein richtig schönes Spiel mit wenigen Fouls und hohem Tempo. Meine Jungs haben es trotzdem gut gemacht, nur beim ersten und dritten Tor haben wir uns Unaufmerksamkeiten erlaubt, das kann man besser verteidigen. Schade, denn ansonsten haben wir wenig zugelassen. Aber am Ende können wir daraus nur lernen“, befand der Coach.

Am Sonntag erwartet er dann mit seinem Team um 13 Uhr den Landesligaelften SV Burgaltendorf Am Berg.

SSVg Velbert 02 U 23 – Wuppertaler SV U 19 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 (4.), 0:2 (40.), 0:3 (60.), 0:4 (76.)

SSVg: Schepe, Grammozis (46. Bilgen), Ejupi, A. Amezigar (50. Prcela), Cyrys (60. Essahel), Xiros (70. Born Soares), Salkovic, Raouah (46. Zibuh), Filippou (70. Clashaus), Grimmert (70. Yilmaz), Weldert (70. Rufino Pereira Matias)