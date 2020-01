U23 der SSVg Velbert feiert 2:1-Sieg gegen Burgaltendorf

„Das Ergebnis spiegelt das wider, was wir bisher in der Vorbereitung gezeigt haben. Das war wieder eine richtig gute Vorstellung meiner Mannschaft“, kommentierte SSVg-Trainer Murat Aksoy den 2:1-Erfolg seiner Mannschaft gegen den SV Burgaltendorf.

„Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen höherklassige Teams mithalten können“, stellte er fest. Seine Auswahl hatte von Beginn an etwas mehr vom Spiel und auch ein deutliches Chancenplus gegen den Landesligisten. Defensiv standen die Velberter kompakt und ließen wenig zu. Lediglich bei Standards wurden die Essenern torgefährlich.

Noch einige Möglichkeiten liegengelassen

Im ersten Durchgang ließ die SSVg noch Möglichkeiten liegen, doch nach einer Stunde erzielte Ivan Prcela die Führung. Nach einem Schuss von Filippas Filippou konnte der Torwart nur zur Seite abwehre und Prcela abstauben. Bei einem Konter nutzte der eingewechselte Gabriel Born Soares sein Tempo und schloss zum 2:0 ab.

Nur eine Minute später leistete sich die SSVg eine der wenigen Unaufmerksamkeiten, hatte bei einem Eckball keine Zuordnung und musste den Anschlusstreffer zum 2:1 Endstand hinnehmen. „Das war ein überragendes Spiel. Wenn wir so in der Meisterschaft spielen, werden wir wichtige Punkte holen“, so Aksoy.

SSVg U23 – SV Burgaltendorf 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Prcela (64.), 2:0 Born Soares (75.), 2:1 (76.)