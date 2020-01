Velbert. Schon das erste Testspiel der Güngör-Elf endet mit einer 0:3-Pleite in Düsseldorf. Nach einer guten Anfangsphase lassen die Velberter nach.

Union Fällt fällt gegen Rather SV ins „Leistungsloch“

„Es war das erwartete Leistungsloch, das ich prophezeit habe“, sagte Union-Trainer Mesut Güngör nach den zwei Testspielniederlagen. Dabei war die Vorstellung seines Teams am Samstag gegen den Rather SV trotz der 0:3-Pleite noch die bessere.

In der Anfangsphase hatten die Velberter sogar noch etwas mehr vom Spiel und auch drei gute Chancen, um in Führung zu gehen, doch Thomas Held spielte frei vor dem Tor einen Fehlpass anstatt selbst abzuschließen, Yannick Hünninghaus traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz, als er bereits am Torwart vorbei war und auch Robin Götze verweigerte den Torschuss aus aussichtsreicher Position und spielte lieber nochmal ab.

Fehlpass führt zum 0:1

Als Union-Torhüter Asterios Karagiannis ein eklatanter Fehlpass unterlief, überlupfte ihn ein Rather aus 20 Metern und es stand 1:0 für den Landesligisten.

Als kurz vor der Pause auf der rechten Seite eine Flanke nicht verhindert wurde und die Gäste auch im Zentrum nicht gut standen, konnte ein Angreifer den Ball in Ruhe annehmen und zum 2:0 vollenden. Ab der 50. Minute spielten die Landeshauptstädter in Unterzahl, als sie nach einer Verletzung nicht mehr wechseln konnten, doch diesen Vorteil konnten die Velberter nicht nutzen.

Keine Ideen, keine Durchschlagskraft

„Wir hatten keine Ideen und keinerlei Durchschlagskraft“, kritisierte Güngör. Die Rather standen kompakt in der Defensive und brachten nach Balleroberungen immer wieder ihre schnellen Spieler geschickt ins Tempo. So resultierte das 3:0 aus einem erfolgreichen Konter. „Der Gegner war einfach cleverer als wir und hat seine Chancen eiskalt genutzt“, resümierte Güngör.



Rather SV – SV Union Velbert 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 (14.), 2:0 (43.), 3:0 (85.)