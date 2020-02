Velbert/Kassel. Union Velbert II verliert am Doppelspieltag das Spitzenspiel in Kassel mit 6:9, kann aber die Tabellenführung in der Regionalliga behaupten.

Union Velbert II verliert Topspiel nach vier Stunden Kampf

Der Doppelspieltag brachte dem SV Union Velbert II in der TT_Regionalliga einen Sieg und eine Niederlage. Nach dem 9:3-Erfolg in eigener Halle gegen Dortmund II mussten die Unioner beim Tabellenzweiten SVH 1945 Kassel – wie schon beim Hinspiel – eine 6:9-Niederlage hinnehmen, bleiben aber Tabellenführer (18:4 Punkte) vor Kassel (16:8) und VfR Fehlheim (15:9).

SV Union Velbert II –Borussia Dortmund II 9:3

Beim Duell der Aufsteiger konnten die Hausherren erstmals Habibie Wahid einsetzen, die Gäste traten ebenfalls in Bestbesetzung an. Das erste Doppel gewannen Dodean/Walter glatt nach drei Sätzen. Hart umkämpft war die Partie von Brosig/Köchling und Qi /Fadeev, das die Gäste knapp gewannen (11:9,11:8,19:21,11:8). Wahid/Dietz sorgten mit ihrem 3:1 für den 2:1-Vorsprung. In einer bis zuletzt offenen Partie zeigten Adrian Dodean und Evgeny Fadeev starke Leistungen, am Ende gewann Dodean 3:2. Thomas Brosig musste eine in den Sätzen knappe 1:3-Niederlage gegen Wencheng Qi hinnehmen.

Dann gelangen den Velbertern durch Timi Köchling, Karl Walter, Habibie Wahid und Marvin Dietz gleich vier Siege in Folge zum vorentscheidenden 7:2. Dabei musste Dietz „auf die Zähne“ beißen, verletzte er sich doch an der Schlaghand und gewann doch knapp. Im Spiel gegen Kassel musste er dann passen: Die Verletzung hatte sich als Bruch des Fingers heraus gestellt.

Im zweiten Abschnitt imponierte Dodean mit einem 3:0 gegen Qi. Pech hatte Brosig, der sein Spiel gegen Fadeev bis zum 7:7 im fünften Satz offen gestalten konnte.

Wabibie Wahid feierte ein gelungenes Comeback. Foto: SVU

Mit einem 3:1 gegen einen bis zuletzt kämpfenden Gegner machte Köchling den am Ende verdienten, nach den Spielverläufen aber etwas zu hoch ausgefallenen, 9:3-Sieg perfekt.

SVU II: Dodean 2, Brosig, Köchling 1, Walter 1, Wahid 1, Dietz 1, Dodean/Walter 1, Wahid/Dietz 1

SVH 1945 Kassel –SV Union Velbert II 9:6

Für Marvin Dietz, der vier bies sechs Wochen ausgfallen wird, kam Lennart Kley ins Team, der zu Beginn sein Doppel mit Habibie Wahid verlor. Auf der anderen Seite konnten aber sowohl Dodean/Walter als auch Brosig/Köchling ihre Partie 3:1 gewinnen.

Mit den folgenden Vier-Satz-Siegen durch Thomas Brosig und Adrian Dodean erspielten sich die Gäste einen 4:1-Vorsprung. Nach der knappen Niederlage von Karl Walter erkämpfte Timi Köchling mit einem 3:2 schon den fünften Punkt.

Die Hausherren gaben aber nicht auf und kamen im unteren Paarkreuz durch Siege gegen Kley und Wahid auf 4:5 heran. Im zweiten Durchgang dreht Kassel auf und holte vier Punkte in Serie zum 8:5-Vorsprung. Zwar konnte Habibie Wahid durch sein 3:0 noch einmal verkürzen, aber nach der knappen Niederlage für Kley (9:11, 7:11, 11:9, 11:13) stand der 9:6-Sieg der Hausherren fest. Nach mehr als fünf Stunden (!) Spielzeit mussten die Velberter die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

SVU II: Dodean 1, Brosig 1, Köchling 1, Walter, Wahid 2, Kley, Dodean/Walter 1,Brosig/Köchling 1