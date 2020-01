Union Velbert sieht sich auf gutem Weg

Tönisheide. Kein Ausblick ohne Rückblick. Wenn beim SV Union Velbert auf das neue Jahr angestoßen wird, dann ist damit stets auch eine Rückschau aufs abgelaufene Jahr verbunden. Das lenkt den Blick auf die besonderen Leistungen der sportlichen Abteilungen und auf verdienstvolle Mitglieder, aber auch auf die Entwicklung, die der Verein genommen hat.

Vorsitzender Wolfgang Dielschneider beleuchtet das abgelaufene Jahrzehnt

Da diesmal nicht nur ein Jahr, sondern auch ein Jahrzehnt ausgeklungen ist, wählte der Vorsitzende Wolfgang Dielschneider beim Neujahrs-Empfang im Tönisheider Vereinsheim einen Rückblick weit über den sportlichen niederbergischen Tellerrand hinaus.

„Die letzten zehn Jahre waren leider auch geprägt von zunehmender Aggressivität, ich meine damit Kriege und Krisen weltweit“, so der Vorsitzende. Er erinnerte an Flüchtlings-Bewegungen und lobte die Schüler, die das Bewusstsein für die Gefahren des Klimawandels geschärft hätten.

Mit dem Engagement der Jugend war der Übergang vom nachdenklichen zum feierlichen Teil geschafft. Denn auch die Union kann bald auf ein Jahrzehnt Vereinshistorie zurückblicken, auf eine erfolgreiche, wie der Vorsitzende betont. 2021 wird bereits der zehnte Geburtstag des Großvereins gefeiert. „Es war richtig, was wir da gemeinsam auf die Beine gestellt haben“, betont Wolfgang Dielschneider mit Blick auf die Fusion im Jahre 2011.

Bald ein Jahrzehnt jung: Der Fusionsverein SV Union Velbert. Foto: KREIMEIER, Detlev / WAZ FotoPool

Der Verein zählt rund 830 Mitglieder, verfügt über mehrere Abteilungen, darunter die beachtliche Sparte Tischtennis und der Fußball, der gleich 20 Mannschaften aufbietet, darunter nicht weniger als 15 Jugendteams.

„Es ist uns wichtig, jedem Kind und jedem Jugendlichem eine Möglichkeit zu bieten, seinen Sport zu betreiben. Unabhängig von seinem Leistungsstand und vor allem von seiner Herkunft“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Derzeit rund 830 Mitglieder im Verein

Neben dem Nachwuchs zollte die Versammlung des Neujahrs-Empfang auch den verdienstvollen Jubilaren ihren Respekt. Stattliche 65 Jahre im Verein ist Hans-Jürgen Killmann, ein halbes Jahrhundert sind Ulrich Busch, Gerd Günter und Alexander Müller dabei. Für 40 Jahre wurden Kurt Bartl, Ria Huppertz, Antje Müller und Bernd Niederdrenk gewürdigt.

Lob gab es zudem für manch herausragende sportliche Leistung so spielt die erste Tischtennis-Mannschaft in der 3. Bundesliga eine starke Rolle, die zweite Mannschaft führt gar die Tabelle der Regionalliga an und die erste Jugendmannschaft nimmt eine Spitzenposition ein. Auch etliche Fußball-Teams mischen vorne mit.

Zu den Gästen der Union zählten Vertreter der Parteien, der Stadtverwaltung und verschiedener Vereine , dazu Bürgermeister Dirk Lukrafka und sein möglicher Herausforderer bei den nächsten Wahlen im Herbst, Rainer Hübinger. Dass er kandidieren werde, verkündete er bei einer Veranstaltung, die sich bestens für Rück- und Ausblicke eignet: Beim Neujahrs-Empfang seiner Partei