Velberter SV bleibt trotz der ersten Niederlage entspannt

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden war Aufsteiger Velberter SV überraschend an die Spitze der Wasserball-Bezirskliga gestürmt. Nun setzte es im heimischen Panoramabad gegen die SGW Remscheid die erste Niederlage, die mit 8:16 (0:2, 1:3, 3:6, 4:5) auch noch deutlich ausfiel – kein Grund für die Velberter, sich darüber groß aufzuregen.

Keine Aufregung im Lager des Neulings

„Selten hat man beim VSV eine Niederlage entspannter aufgenommen“; betont Routinier Wolfgang Schoch. Dann angesichts das diesmal recht kleinen Kaders hatten sich die Velberter eh keine großen Chancen ausgerechnet. Lediglich sieben Spieler gingen ins Becken in Neviges, es gab keinen einzigen Auswechselspieler.

Fast zwangsläufig beherrschten dann die Gäste aus Remscheid das geschehen, sie spielten vor allem in den ersten beiden Vierteln stark auf, scheiterten aber oft an der eigenen Schuss-Schwäche und am Velberter Torhüter Stefan Franke, der wie in den voran gegangenen Spielen etliche Schüsse entschärfte.

Wie ihr Schlussmann stemmten sich alle Velberter der praktisch nicht abzuwenden Niederlage entgegen. „Alle haben bis zur Erschöpfung gekämpft. Wir haben alles getan, das Ergebnis in vertretbaren Grenzen zu halten. Da ist uns gelungen“, fand Wolfgang Schoch.

Was er dabei hervorhebt: Bei allem Einsatz ist sein Team in der körperbetonten Partie ohne einen einzigen Wasserverweis ausgekommen. Das letzte Viertel dokumentiert zudem die gute Moral: Auch wenn der Rückstand nicht mehr aufzuholen war, legten die Velberter noch einmal alles in den Schluss-Durchgang, den sie mit 4:5 dann sogar noch fast ausgeglichen gestalteten.

VSV: Franke; F. Hertel 2, Schoch 1, Mülders 3; Leber, Wünnenberg 1, Janssen.