Wie die SSVg Velbert in die Regionalliga-West zurückkehrte

Niederberg Die SSVg Velbert ist im Sommer in die Regionalliga aufgestiegen. Vor allem wegen einer starken Rückrunde. Ein Blick auf das erste Halbjahr 2023.

Groß war der Jubel im Lager der SSVg Velbert im Frühjahr 2023, denn nach sieben Jahren in der Oberliga gelang dem Team die Rückkehr in die Regionalliga, aus der die Niederbergischen 2016 abgestiegen waren.

Ein Jahr zuvor mussten die Velberter trotz einer starken Saison dem 1. FC Bocholt noch den Vortritt überlassen, mit dem damals neuen Trainer Dimitrios Pappas wurde dann aber im nächsten Anlauf der Sprung in die 4. Liga perfekt gemacht. In der Mammutgruppe mit 21 Mannschaften kam die SSVg-Auswahl mit drei Punkten Vorsprung aus der Winterpause, den sie bis zum Saisonende auf 15 Zähler ausbaute.

SSVg Velbert glückt der Start in die Rückrunde

Wichtig war ein guter Start im Winter und der glückte mit drei Punkten, auch wenn der 1:0 Erfolg in der IMS-Arena an einem kalten Freitagabend gegen den späteren Absteiger Cronenberger SC spielerisch noch einige Wünsche offenließ. Mit dem gleichen knappen Ergebnis wurde dann eine Woche später auch der SV Sonsbeck bezwungen und plötzlich war der Vorsprung durch zwei Arbeitssiege auf neun Punkte angewachsen, da die Verfolger patzten.

Die SSVg Velbert feierte den Aufstieg in die Fußball Regionalliga West. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Offenbar gaben die beiden knappen Erfolge der Mannschaft aber die nötige Sicherheit, denn im nächsten Heimspiel gegen die SpVg Schonnebeck überzeugten die Velberter auf ganzer Linie und schickten die Essener mit einer 4:0-Packung nach Hause. Nach einem 7:0-Kantersieg beim Schlusslicht FSV Duisburg stand das Velberter Derby gegen den TVD auf dem Programm. Vor 1160 Zuschauern erzielte Timo Mehlich das Tor des Tages kurz vor der Pause und schon da zweifelte niemand mehr ernsthaft daran, dass die SSVg die Saison als Meister beenden würde.

Velbert rutscht gegen Uerdingen erstmalig aus

In der Folge bauten die Velberter ihren Vorsprung auf die Verfolger weiter aus, in dieser Phase schafften es nur die Sportfreunde Baumberg, der SSVg mit einem torlosen Unentschieden etwas Zählbares abzuringen. Einen „Ausrutscher“ leistete sich das Pappas-Team erstmals Ende März, als der KFC Uerdingen mit einem 1:0-Sieg die IMS-Arena „stürmte“. Zehn Spieltage vor dem Ende der Saison hatte sich der VfB Hilden als schärfster Verfolger herauskristallisiert, doch dessen Rückstand belief sich zu diesem Zeitpunkt schon auf elf Zähler.

Die Protagonisten der SSVg und die Anhängerschaft fingen also schon früh an zu rechnen, wie viele Siege noch notwendig seien, um die Ziellinie zur Regionalliga zu überqueren. Nach dem souveränen 3:0-Erfolg beim damaligen Tabellenzweiten Schwarz-Weiß Essen war ein Hindernis aus dem Weg geräumt und mit dem 2:1-Sieg gegen den VfB Hilden das nächste. Nun war nur noch ein Dreier nötig und nach dem 1:0-Auswärtserfolg bei Turu Düsseldorf stand der Aufstieg am 7. Mai vier Spieltage vor Schluss endgültig fest.

SSVg Velbert: Gute Mischung im Kader als Grundstein

Ein vor der Saison klug zusammengesetzter Kader mit einer gesunden Mischung aus Spielern, die schon länger dabei waren, und sinnvollen Neuzugängen, aber auch die mannschaftliche Geschlossenheit waren die Basis des Erfolgs. Und letztlich sammelten die Velberter nicht nur die wichtigen Punkte gegen die vermeintlichen Kleinen ein, sondern entschieden auch die Mehrzahl der Spitzenduelle für sich.

Und in den Partien, in denen es spielerisch mal nicht so lief, hielt die starke Defensive, die nur 33 Gegentreffer in 40 Spielen zuließ, dann zumeist die Null, sodass die Bilanz am Ende nur vier Niederlagen aufwies. „Dass wir am Ende so dominant waren, war ein schöner Nebeneffekt, aber es war ein geplanter Aufstieg, denn es gab keinen so starken Konkurrenten wie Bocholt im Vorjahr“, sagte der Vereinsvorsitzende Oliver Kuhn.

