Bottroper MMA-Kämpfer zeigen Verständnis für Situation

Die Corona-Krise hält die Gesellschaft jetzt schon seit Wochen in Atem. Das Virus nimmt in sämtlichen Lebensbereichen einen erheblichen Einfluss auf gewohnte Abläufe. So wird momentan auch Home-Office groß geschrieben. Zu einer solchen Heimarbeit sieht sich aktuell auch Markus Adam gezwungen.

Die Trainingsstätte des MMA Corps Ruhrpott an der Weusterstraße ist seit Kurzem geschlossen. „Es war die einzig logische Konsequenz“, äußert sich MMA Corps Ruhrpott-Coach Adam zur Maßnahme. Wie lange ein Trainingsstopp herrschen wird, kann derzeit nicht genau beziffert werden. „Zunächst einmal gilt der 19. April als festgelegtes Eckdatum. „Auch eine längerfristige Schließung erscheint nicht abwegig“,mutmaßt Adam.

Für Markus Adam, der bei den MMA Corps und den Hartmetallern viele Funktionen einnimmt und nahezu täglich viel Kraft und Zeit in diese investiert - der 39-Jährige fungiert nicht nur als Gründer und Organisator, sondern leitet selbst regelmäßig Trainingseinheiten – ändert sich derzeit der gesamte Tagesablauf.

Acht Monate durchgearbeitet

„Ich habe jetzt sieben, acht Monate nahezu komplett durchgearbeitet“, beschreibt Adam. Erst Ende Februar veranstalteten die MMA Corps die dritte Auflage des „Gladiators Bowl“ in Bottrop. Dass sich auch für den so sportbegeisterten Macher in der aktuellen Situation Einschränkungen ergeben, nimmt er in Kauf.

Ein Bild, das vor der Corona-Krise entstanden ist: Remzi Öztürk vom MMA Corps Ruhrpott auf dem Weg in den Ring. Wann es wieder mit dem Kampfsport weitergeht, ist noch offen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

„Natürlich müssen wir alle derzeit zurückstecken. Von all unseren Sportlern gab es viel Verständnis für die Entscheidung, das Gym vorerst zu schließen. Der Sport ist momentan einfach zweitrangig, die Gesundheit jedes einzelnen hat absolute Priorität“, so Adam. „Ich meide es beispielsweise tunlichst, Personen aus der Familie zu treffen, die zur Risikogruppe zählen. Das ist momentan einfach so, es werden auch wieder bessere Zeiten auf uns alle zukommen.“ So ganz ohne Sport geht es aber auch für Adam allen Umständen zum Trotz einfach nicht.

Er hat auch Tipps zum momentanen Umgang mit der Situation: „Grundsätzlich kann sich jeder Mensch problemlos weiterhin fit halten. Eine bewusste Ernährungsweise und verschiedene Übungen können dazu beitragen.“ Dazu werde auch ein angeleitetes Home-Workout angestrebt. „Wir spielen mit dem Gedanken, für unsere von der Schließung betroffenen Sportler regelmäßig diverse Videos mit unterschiedlichen Trainingseinheiten zur Verfügung zu stellen, die auch in den eigenen vier Wänden durchgeführt werden können. Vielleicht veröffentlichen wir diese auch, damit alle davon gleichermaßen profitieren.“ Auf diese Weise könnte der sportliche Aspekt auch der aktuellen Krise zum Trotz nicht zu kurz kommen.