Jaap van Rijn siegt viermal beim Renntag im Gelsentrabpark

Am Ende dieses Renntages jubelten vor allem die Traber in „Oranje“. Neun von zwölf stark besetzten Rennen im Gelsentrabpark gingen an die Niederländer. Allen voran Jaap van Rijn. Er punktet gleich vier Mal. Michael Nimczyk sorgt mit drei Volltreffern für die einzigen deutschen Erfolge.

Zum zweiten Mal nach dem Corona-Shutdown trafen sich die Traber auf der Rennbahn in Gelsenkirchen und boten vor leeren Rängen – Zuschauer haben wegen der Pandemie bis auf weiteres keinen Zutritt zum Gelände – ein voll besetztes Programm mit zwölf Rennen.

van Rijn in starker Form

Einer präsentierte sich in besonderer Verfassung: Erfolgsgarant Jaap van Rijn kehrte nicht weniger als vier Mal als Sieger in den Stall zurück, drei Mal hieß der verantwortliche Trainer Hugo Langeweg – so auch beim wichtigsten Volltreffer im „Preis von Deauville“. Neben Urbanio verwandelte Jaap van Rijn für Hugo Langeweg mit dem dreijährigen Debütanten Kentucky Lobell und dem ein Jahr älteren Cash. Vor seinen Erfolgen für Langeweg hatte van Rijn bereits für Age Posthumus gepunktet und Jo Black zum vierten Volltreffer in Serie geführt.

Nimczyk mit drei Siegen

Mit van Rijn mithalten konnte nur Deutschlands Champion Michael Nimczyk, der drei Zähler für die Berufsfahrerwertung sammeln konnte. Er siegte mit Place Royal im PMU-Rennen. Außerdem lag Nimczyk mit dem Debütanten Jonny Hill und mit Mister Ed Heldia vorne.