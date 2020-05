Mike Zapka verlässt Hassel und kehrt zum VfL Resse 08 zurück

Fußball-A-Kreisligist VfL Resse 08 hat sich den nächsten Neuzugang für die kommende Saison gesichert: Mike Zapka kommt vom Bezirksligisten SC Hassel und kehrt somit nach acht Jahren an den Emscherbruch zurück.

2012 hatte der Mittelfeldspieler den VfL verlassen und anschließend für die Spvgg Erle 19, die SSV Buer II und den Sport-Club gekickt. Der neuerliche Kontakt kam nun über Spieler Sebastian Scheiwe zustande: „Ich habe damals schon mit ihm bei Resse 08 gespielt. Er hat mir erzählt, dass der Verein etwas aufbauen und in die Bezirksliga aufsteigen will. Da ich mir sicher bin, dass das möglich ist, und ich aus privaten Gründen sowieso etwas kürzertreten möchte, habe ich zugesagt“, erzählt Mike Zapka.

Zwölf Einsätze beim SC Hassel

Beim SC Hassel Beim SC Hassel Schiedsrichter Kristoffer Klug zeigt Mert Durmaz nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Lars Josten verlässt verletzt das Spielfeld. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Lars Josten verletzt sich in dieser Situation an der Schulter. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Lars Josten verlässt verletzt das Spielfeld. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Maximilian Rissel (l.) im Zweikampf mit Ruben Occhiuzzo. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Sascha Markmann. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Mike Zapka (l.) im Zweikampf mit Silas Fannasch. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Ruben Occhiuzzo. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel In einem unterhaltsamen Spiel sehen mehr als 300 Zuschauer eine leistungsgerechte Punkteteilung. Foto: Felix Hoffmann

Beim SC Hassel Julian Thimm (l.) im Zweikampf mit Ruben Occhiuzzo. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Marc Kohlhaw (l.) und Marc Wischerhoff. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Schiedsrichter Kristoffer Klug zeigt Mert Durmaz nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Julian Thimm (l.) im Zweikampf mit Ruben Occhiuzzo. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Luca Kleine-Wieskamp (l.) vor Mike Zapka. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Mert Durmaz vor Luca Kleine-Wieskamp. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Mert Durmaz vor Luca Kleine-Wieskamp. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Mert Durmaz scheitert mit seinem Schuss an Torhüter Alexander Groß. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Trainer Marc Wischerhoff. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Mert Durmaz (l.) im Zweikampf mit Luca Kleine-Wieskamp. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel Trainer Marc Wischerhoff. VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

Beim SC Hassel VfB Kirchhellen gegen SC Hassel. Fußball, Bezirksliga 2019/20. Foto: Felix Hoffmann Foto: Felix Hoffmann / FELx

kam der 29-Jährige in dieser Saison in zwölf von 16 Partien zum Einsatz. An die beiden Jahre am Lüttinghof erinnert er sich gern zurück: „Ich habe dort erstmals überkreislich spielen können. Das war eine super Erfahrung.“

Mike Zapka ist bereits der siebte Neuzugang des VfL. Zuvor hatte der Klub bereits Tobias Ley, Julian Imann, Benedikt Vorholt, Fabrice Meinert sowie die jungen Marcel Wojciechowski und Jordi Ganser verpflichtet.

Darüber hinaus tüfteln die Null-Achter auch am Kader ihrer zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga C an den Start geht. Als Neuzugänge stehen hier bereits Rückkehrer Niklas Krämer (zuletzt Spvgg Middelich-Resse), Dennis Ridder und Vladimir Krasnouhov (beide Adler Ellinghorst II) fest.