Schalker Tischtennisspieler feiern gleich drei Aufstiege

Es war eine kuriose Saison, auch für die Tischtennisspieler des FC Schalke 04. Durch die Corona-Pandemie wurden die Spielzeiten vorzeitig abgebrochen, gejubelt werden durfte bei den Königsblauen aber trotzdem. Drei Aufstiege und drei Klassenerhalte bei sechs Senioren-Mannschaften. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Pascal Krusch, Leiter der Tischtennisabteilung des FC Schalke 04. Allen voran hat die erste Herrenmannschaft das Saisonziel erfüllt: Der Aufstieg in die Verbandsliga.

Zwar hätten noch vier Spiele ausgestanden, vor dem Abbruch führten die Schalker aber die Tabelle der Landesliga an, nach dem Abbruch wurde der aktuelle Tabellenstand gewertet und Königsblau damit zum Aufsteiger und Meister erklärt. „In der vergangenen Saison haben wir den Aufstieg als Zweiter noch knapp verpasst, umso glücklicher sind wir jetzt, dass es geklappt hat“, sagt Krusch. „Wir haben nur einmal unentschieden gespielt, ansonsten alles gewonnen“, berichtet der Abteilungsleiter stolz. Schließlich führte seine Mannschaft bei Saisonabbruch die Tabelle mit nur einem Gegenpunkt an.

Luca Heidrich schließt sich S04 an

Das Team, für das Mike Theißen, Thorsten Honefeld, Maurice Mann, Lukas Karmann, Dirk Wonsak, Andreas Mahl, Szymon Polaczek und Thomas Haubenthal an den Start gingen, will in der kommenden Saison den Klassenerhalt schaffen und bekommt dabei sogar noch Unterstützung: „Die Mannschaft bleibt bestehen, zu uns wechselt aber noch Luca Heidrich vom Post-SV Langendreer“, verrät der Abteilungsleiter.

Sein Können hat der 18-jährige Heidrich schon unter Beweis gestellt, nämlich als die beiden Klubs in der Saison aufeinander trafen. Krusch: „In der Hinrunde hat er gegen Thorsten Honefeld gewonnen, der in der gesamten Saison nur zwei Niederlagen kassiert hat. Auch das Rückspiel war umkämpft und ging erst im fünften Satz an Thorsten.“

Routiniers und Youngsters

Schließt sich den Schalkern an: Luca Heidrich wechselt vom Post SV Langendreer nach Gelsenkirchen. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Theißen, Honefeld und Mann werden die Schalker Verbandsliga-Mannschaft auch in der kommenden Saison anführen. Ergänzt wird das Stamm-Team durch Luca Heidrich, Lukas Karmann und Szymon Polaczek.„Wir gehen dann mit den drei erfahreneren und den drei jüngeren Spielern an den Start. Das ist auch unser Weg, den wir seit ein paar Jahren in unserem Klub verfolgen“, so Krusch. Der Nachwuchs würde, laut Krusch, dabei bestens von den Routiniers geführt und könne sich gut entwickeln.

Ebenfalls eine starke Saison legte der Schalker U18-Nachwuchs an den Tag, der ebenfalls einen Meistertitel und einen Aufstieg vorweisen kann. Allerdings aufgeteilt auf zwei Mannschaften. Die erste Junioren-Mannschaft sicherte sich souverän den Titel in der NRW-Liga, der höchsten Jugendspielklasse. „Die Mannschaft hat eine super Entwicklung hingelegt. Im ersten Jahr in der NRW-Liga hat sie die Klasse gehalten, im zweiten Jahr einen Platz im Mittelfeld erkämpft und jetzt sogar den Meister-Titel geholt“, freut sich der S04-Abteilungsleiter.

Zweite U18-Mannschaft steigt auf

Die zweite Mannschaft schaffte den Aufstieg von der Bezirksliga in die NRW-Liga. „Für dieses Team wird in der kommenden Saison auf jeden Fall der Klassenerhalt das Ziel sein“, so Krusch. Damit treten die erste und die zweite Mannschaft in der kommenden Saison NRW-Liga an. „Ein Novum auf Schalke“, betont Krusch.

Ob die erste Mannschaft auch in der nächsten Spielzeit an die Erfolge der diesjährigen Saison anknüpfen kann, ist fraglich. „Schließlich verlassen Lukas Karmann und Sebastian Tiecke altersbedingt die Mannschaft. Die beiden waren in dieser Saison unser starkes oberes Paarkreuz“.

NRW-Endrunde fällt aus

Der Nachwuchs-Kader Die erste U18-Mannschaft: Lukas Karmann, Sebastian Tiecke, Enes Öztürk, Niklas Fichtner, Johann Magnus Mahl, Leon Günter Wonsak Die zweite U18-Mannschaft: Johann Magnus Mahl, Lisa-Marie Wonsak, Maximilian Mann, Leon Günter Wonsak, Simon Thoms, Elias Tahmass, Clemens Pfeiffer

Deshalb ist es für den königsblauen Nachwuchs auch bitter, dass in dieser Saison wegen der Corona-Pandemie keine NRW-Endrunde ausgespielt werden kann. „Sehr schade ist das, aber da können wir nichts machen“, so Krusch.

Das dürfte aber auch der einzige Wermutstropfen der königsblauen Tischtennisspieler in dieser Saison sein.