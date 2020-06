„Super Queen C“ setzt sich im Gelsentrabpark die Krone auf

Gelsenkirchen. Stefan Schoonhoven sichert sich im Gelsentrabpark zwei Siege bei zwei Starts. Super Queen C hat in einem umkämpften Endspurt die Nase vorne.

Der erste von drei Juni-Renntagen im Gelsentrabpark, der insgesamt neun Partien umfasste, in deren Mittelpunkt der „Wettstar-Juni-Pokal“ stand, hatte unter anderem eine überraschende Siegerin.

Als eine von vier PMU-Prüfungen mit 2.500 Euro dotiert, hatte das Mittelstrecken-Rennen regen Zuspruch bei der Starterangabe gefunden, sodass ein Feld mit zwölf Pferden zusammenkam, von denen eine ganze Reihe reelle Ansprüche auf den Platz ganz vorne anmeldete. Darunter befand sich mit Super Queen C (Stefan Schoonhoven) eine Stute, die bereits in der Vergangenheit mit eisernem Willen überzeugt hatte. So war es auch dieses Mal.

Hauchdünner Vorsprung

Sie wechselte aus dritter Position nach etwa der Hälfte der 2000- Meter-Distanz in die Außenspur und kämpfte sich dort an Antoine du Bourg (Henk Grift) heran. Kopf an Kopf preschten die beiden Protagonisten nach Durchlaufen des Schlussbogens dem Ziel entgegen und lieferten sich ein erbittertes Gefecht, in dem Super Queen C im entscheidenden Moment einen hauchdünnen Vorteil auf ihrer Seite hatte.

Nur eine Hals-Länge hinter dem Duo erreichte der gut endende Great Gatsby As (Erwin Bot) den Pfosten als Dritter.

Vor seinem Volltreffer mit Super Queen C hatte Stefan Schoonhoven bereits einen Zähler mit Elixir Normand im „Preis von Cagnes sur Mer“ für französisch gezogene Pferde eingefahren und damit für eine kräftige Überraschung gesorgt. Er behauptete sich vor Bikini de Larcy (Danny den Dubbelden). Favorit Elias (Jaap van Rijn) musste sich mit Platz drei zufriedengeben.

Auch Erwin Bot durfte sich in Gelsenkirchen zweimal in die Siegerliste eintragen: Der Holländer punktete mit „Gangster“ und „Because you love me“. Weiter geht es auf Trabrennbahn am 19. Juni.