24. Dreiwiesellauf des Weseler TV findet erst 2021 statt

Die Leichatathletik-Abteilung des Weseler TV hat nun doch schon eher als ursprünglich geplant eine Entscheidung getroffen. Hintergrund ist, dass „die politischen Entscheidungsträger sich bis Ende August gegen Großveranstaltungen ausgesprochen haben“, so Abteilungsleiter Dieter Jantz. Dementsprechend zog der WTV nun auch die Reißleine und sagte den eigentlich für den 7. Juni vorgesehenen Dreiwiesellauf wegen der Coronavirus-Pandemie ab.

Im Rahmen einer Telefonkonferenz hatten sich die Verantwortlichen des WTV ausgetauscht. Auch wenn es noch keine genaue Definition für eine Großveranstaltung gibt, so wäre nach Ansicht von Jantz „der Dreiwiesellauf weitestgehend betroffen“. Schließlich sei immer von mehr als 1000 Personen im Auestadion auszugehen. „Und die befinden sich dann in einem relativ engen Raum“, so der Abteilungsleiter.

Der 24. Dreiwiesellauf soll nun am 6. Juni 2021 stattfinden

So erlebt die 24. Auflage des Dreiwiesellaufs eine Premiere, auf die Dieter Jantz gerne verzichtet hätte – erstmals erfolgt eine Absage der beliebten Breitensportveranstaltung mit Dreierstaffeln rund um den Auesee. Dabei berücksichtigt der Weseler TV auch, dass teilnehmende Schulen keine Möglichkeit der Vorbereitung besitzen. Zudem ist die Veranstaltung ein beliebtes Firmen-Event, oft mit Staffeln des Marienhospitals und des Evangelischen Krankenhauses – dort bestehen derzeit andere Prioritäten. Auf eine Verschiebung in den Herbst hinein verzichtet der Verein, da es starke Konkurrenz durch andere Läufe geben würde. Der 24. Dreiwiesellauf steigt nun am 6. Juni 2021.