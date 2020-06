Als Schalkes Norbert Elgert dem SVS Schwimmflossen verpasste

Schermbeck. Norbert Elgert, U 19-Coach des FC Schalke 04, erinnert sich in seiner Biografie an die Zeit beim SV Schermbeck. Da ließ er sich viel einfallen.

Er gilt als der beste Jugendtrainer Deutschlands, nicht wenige sagen sogar weltweit. Mit der U19 des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 spielt er regelmäßig um die Westdeutsche und Deutsche Meisterschaft. Nur wenige wissen heute noch, dass Norbert Elgert aber auch eine Schermbecker Vergangenheit hat. Seine ersten Schritte als Trainer machte der heute 63-Jährige beim SVS – ein ehemaliger Spieler spricht von ihm als „positiv Verrückten“.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Norbert Elgert seine Autobiografie „Gib Alles – Nur nie auf!“. Darin schildert der Trainer seine fußballerische Laufbahn: als Spieler und als Trainer, seine Motivation, seinen persönlichen Werdegang. Der Zusatztitel der Biografie „Die Erfolgsstrategien vom Trainer der Weltstars“ kommt einer kleinen Inhaltsanalyse gleich. Denn auf den 286 Seiten kristallisiert sich deutlich heraus, wie Elgert arbeitet, was seine Prinzipien sind, wie er junge Fußballer auch menschlich ausbildet, sie auf den Profifußball – und das Leben danach – vorbereitet.

Auch der SV Schermbeck taucht in der Biografie auf

Der ehemalige Stürmer sieht sich in seinem Beruf nicht bloß als Fußballtrainer, sondern auch als Lehrer oder Pädagoge. So schreibt er: „Ich muss nicht nur den Fußballer weiterbringen, sondern auch den Menschen dahinter. Wir Jugendtrainer bilden nicht nur Profis für den Fußball aus, sondern auch Profis fürs Leben.“ Seine Hauptmaxime lautet „Sei jeden Tag der Beste, der du sein kannst“. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch.

Abgerundet wird die Biografie mit zahleichen Gastbeiträgen alter Weggefährten wie Manuel Neuer, Mesut Özil, Julian Draxler, Benedikt Höwedes und vielen mehr. Jeder, der als Trainer arbeitet, der andere Menschen führt oder sich einfach schlicht und ergreifend für Motivation und den zwischenmenschlichen Umgang interessiert, sollte einen Blick in die Biografie Elgerts werfen.

SVS-Aufstieg und die Schalker Fast-Meisterschaft 2001

Einer, der im Übrigen auch in der Liste der alten Weggefährten auftauchen könnte, ist für Fußballinteressierte im Kreis Wesel kein Unbekannter: Thomas „Toni“ Timmermann. Der ehemalige Verteidiger des SV Schermbeck und Trainer der Damenmannschaft des TuS Gahlen spielte Anfang der 90er-Jahre unter Elgert beim SVS. Zusammen stiegen sie in der Saison 1993/94 in einem dramatischen Finale von der Kreisliga in die Bezirksliga auf. Auch diese Episode hat es in die Biografie geschafft. Der Schalker U19-Trainer vergleicht den Schermbecker Aufstieg mit einer für viele Fußballfans berühmt, berüchtigten Deutschen Meisterschaft.

An dem Tag, an dem Schalke 2001 beinahe Deutscher Meister wurde, war Elgert ebenfalls im Stadion. Als der Hamburger SV im Parallelspiel gegen den FC Bayern das 1:0 in der 90. Minute schoss, hieß es, Schalke sei Meister. 65.000 Zuschauer im Parkstadion lauschten Radios, warteten auf weitere Informationen. Handys gab es zu der Zeit noch nicht. Mal eben googeln, wie weit das Spiel zwischen dem HSV und dem FCB vorangeschritten war, dies war damals nicht möglich.

Norbert Elgert muss im Parkstadion an den SVS denken

Plötzlich sagte der heutige Sky-Reporter Rolf Fuhrmann, damals bei Premiere tätig, der S04 habe es geschafft, die Partie in Hamburg sei aus. Fans liefen auf den Platz, lagen sich mit den Spielern in den Armen. Doch dann flimmerte der Stadionbildschirm auf. Live-Szenen aus dem Spiel zwischen Hamburg und Bayern. Alle sahen mit an, wie der FC Bayern in der 94. Minute den Ausgleich schoss – und so doch noch Deutscher Meister wurde.

Thomas „Toni“ Timmermann kickte einige Jahre beim SV Schermbeck und erlebte auch die Zeit mit Trainer Norbert Elgert. Foto: foto: gerd hermann/FFS

In seiner Biografie schreibt Elgert, dass er während der gesamten Wartezeit damals im Parkstadion an den Aufstieg denken musste, den er mit dem SVS knapp sieben Jahre zuvor erlebt hatte.

Elgert schnürt für SVS selbst die Schuhe

Thomas „Toni“ Timmermann erinnert sich: „Wir wollten bereits seit einigen Jahren aufsteigen, haben es aber nicht geschafft.“ In dieser Saison war es wieder soweit: Die Schermbecker spielten unter Elgert oben mit. Der Trainer selbst „wollte diesen Aufstieg unbedingt, auch für mein Selbstvertrauen als Coach“. Zwei Spieltage vor dem Saisonende war der SVS aber noch Tabellenzweiter und musste im direkten Duell gegen den VfL Ramsdorf, der damals Tabellenführer war, ran.

Beim VfL schmückten zwei Zähler mehr das Konto als bei den Schermbeckern, nach der damaligen Zwei-Punkte-Regelung also ein Sieg mehr. Die Schermbecker Jungs baten deshalb ihren Trainer, einen ehemaligen Profispieler für Schalke, Westfalia Herne und die SG Wattenscheid 09, noch einmal die Schuhe zu schnüren. Elgert erklärte sich bereit – und traf vor 1000 Zuschauern zum entscheidenden 2:1 für den SVS.

Schlimme Zeit des Wartens beginnt für SV Schermbeck

Schermbeck zog mit Ramsdorf gleich, die Entscheidung musste am letzten Spieltag fallen. Timmermann erinnert sich noch heute, als wären die Geschehnisse gestern gewesen: „Wie wir da gezittert und mitgefiebert haben, das ist mir immer noch vor Augen.“ Der SVS musste gegen den TSV Raesfeld ran, während Ramsdorf beim FC Rhade II spielte. Schermbeck gewann mit 4:0. Nun begann die schlimmste Zeit für alle Schermbecker.

Das Spiel der Ramsdorfer begann nämlich etwas später als das des SVS. Ohne Handys oder sonstige Personen vor Ort wusste keiner, wie die Partie des VfL gegen die Rhader Reserve ausgegangen ist. Bei einem Sieg des Konkurrenten hätte es ein Entscheidungsspiel gegeben. Mehrmals versuchte ein Betreuer der Schermbecker, im Clubheim des FC Rhade anzurufen, mehrmals erreichte er niemanden. „Das war so zermürbend“, erzählt Timmermann. „Was ist, wenn wir noch einmal scheitern?“, fragte er sich.

Norbert Elgert feiert als „Heino“ verkleidet den Aufstieg

Doch Schermbeck scheiterte nicht. Als schließlich jemand im Rhader Clubheim den Hörer abnahm, erhielt der SVS die frohe Kunde. Ramsdorf gewann nicht. Und Elgert schreibt, „dass wir anders als Jahre später Schalke 04 tatsächlich Staffelmeister geworden waren und aufstiegen“.

Ganz Schermbeck feierte – und einer ganz besonders. Norbert Elgert verkleidete sich laut seiner Biografie als „Heino“ und imitierte den Volksmusiksänger. Neben „Karneval in Rio“ performte er auch den berühmten Song „Blau blüht der Enzian.“ „Da war was“, weiß auch Timmermann noch heute. „Aber wie das genau war, habe ich dann doch vergessen.“ Wen wundert es? Die Stunden nach der Meisterschaft feierten die Schermbecker ausgelassen. „Feiern, das konnten wir schon immer beim SVS“, so Timmermann.

Ein ganz besonderes Spiel in der Vorbereitung

Der ehemalige Abwehrspieler erinnert sich an eine tolle Zeit unter dem Trainer Elgert. „Auch wenn es eine seiner ersten Trainerstationen war, so war er fachlich fast schon überqualifiziert für uns.“ Timmermann sagt, Elgert sei ein „positiv Verrückter“.

An eine Anekdote kann sich der Kicker besonders erinnern. „Es war Sommervorbereitung und wir haben einen Waldlauf gemacht. Danach sollte ein Spiel gegen ein Team mit prominenten Namen stattfinden“, so Timmermann. Alle Akteure waren total kaputt, ein bisschen Bammel vor dem Gegner war auch dabei. Umso erstaunter waren die Schermbecker, als sie sahen, wer die „prominenten Namen“ waren. „Da standen uns auf einmal unsere Frauen gegenüber auf dem Platz“, sagt Timmermann lachend.

Und sie hatten ein besonderes Accessoire dabei. Denn natürlich kickten die Männer nicht in normaler Ausrüstung gegen ihre Frauen. Statt Fußballschuhen brachten die Frauen ihren Männern Schwimmflossen mit. „Wer gewonnen hat? Das weiß ich heute nicht mehr“, sagt Timmermann. „Aber die Geschichte zeigt, was für ein Trainer und Mensch Norbert Elgert ist. Er war schon damals für jeden Spaß zu haben und hat viel Wert auf die Gemeinschaft gelegt.“

Das Spiel gegen die eigenen Frauen, gewannen die Männer übrigens knapp mit 5:4. Warum sich Timmermann an das Ergebnis nicht erinnern kann, vielleicht auch will? Ihm unterlief ein Eigentor...