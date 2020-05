Assfelder bleibt dem PSV Lackhausen treu und geht neuen Weg

Die Corona-Krise bringt vieles ins Stocken – auch Vertragsverlängerungen. Björn Assfelder ist so ein Fall. Der PSV Lackhausen und der Trainer des Fußball-Landesligisten haben längst Einigkeit erzielt, dass der 37-Jährige in seine sechste Saison am Molkereiweg gehen soll. Doch schriftlich fixiert wurde noch nichts. „Er bleibt auf jeden Fall. Es ist alles in trockenen Tüchern und mündlich alles klar“, sagt Vorsitzender Stefan Peters. Die Pandemie hat nach der Einigung dann alles verzögert, doch in dieser Woche will er den Vertrag noch aufsetzen. Björn Assfelder soll weiterhin in einer Doppelfunktion für die Lackhausener tätig sein, als Coach und zudem als Sportlicher Leiter. „Für mich der wichtigste Aspekt für die Zusage ist, dass es nach wie vor großen Spaß macht“, stellt Björn Assfelder heraus.

Nachdem der frühere Verteidiger in der zweiten Hälfte seiner letzten aktiven Spielzeit 2014/15 bereits den Job als Sportlicher Leiter übernommen hatte, stieg er zum 1. Juli 2015 als Nachfolger von Roger Rütter auch zum Trainer auf. „Dazu gehörte damals ein wenig Mut. Da ist der Verein schon ein Risiko gegangen, mich als recht jungen Menschen eine Landesliga-Mannschaft trainieren zu lassen“, erinnert sich der Coach. Seine Verbundenheit zu den Lackhausenern rühre auch daher, dass er im Verein groß geworden sei. „Bei allem, was ich so kann, habe ich die Grundlagen vom PSV bekommen“, sagt Assfelder. Als „unfassbar angenehm“ bezeichnet er zudem, in der Nähe des Platzes zu wohnen. Weiterhin habe er freie Hand. „Ich kann mich komplett austoben und viele eigene Ideen mit einbringen.“

PSV Lackhausen sucht Mentalitätsspieler

Letztere will Björn Assfelder für die Spielzeit 2020/21 entwickeln. Zusammen mit seinen Co-Trainern Admir Begic, Patrick Erhart und Paul Braun (Assfelder: „Wir fühlen uns in der Konstellation sehr wohl.“) hat sich der Chefcoach eine „strukturelle Änderung“ vorgenommen. Der Kader soll anders aufgestellt werden. „Wir suchen Mentalitätsspieler“, verdeutlicht der 37-Jährige. Die Mentalität habe auch ihn in seiner aktiven Zeit dahin gebracht (Oberliga), wo „ich fußballerisch eigentlich nicht hingehörte“.

Sechs Spieler verlassen den PSV Lackhausen

Die derzeit wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison dient ihm als Beleg für mentale Probleme. Bis zum Spiel beim Spitzenreiter Spvgg. Sterkrade-Nord (1:5) sei noch alles drin gewesen. „Danach haben wir alle drei Partien verloren. Da hat mir in letzter Konsequenz das unbedingte Streben nach Erfolg gefehlt. Das war nicht so ausgeprägt, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagt er. In der neuen Saison will er dies nicht mehr vermissen müssen. Ehrgeiz ist für Björn Assfelder das wichtigste Kriterium. „Mentalität geht vor Qualität.“

Hatte zuletzt viel Pech mit Verletzungen und verlässt nun den PSV Lackhausen: Donavan Sadek (vorne). Foto: Tanja Pickartz/FFS

Mit Rückkehrer und Keeper Sebastian Kaiser sowie Yannik Oenning (beide vom VfL Rhede) sieht er sein Team in dieser Hinsicht besser aufgestellt. Hinzu kommen Jan Badawassou und Jan Heinz aus der eigenen A-Jugend. Weitere Neuzugänge erweisen sich aufgrund der Kontaktbeschränkungen und des Trainingsverbots als schwieriges Unterfangen. „Extern haben wir noch fünf Spieler auf dem Zettel“, erzählt Assfelder. Dies seien Akteure, die eben den unbedingten Erfolg wollen. Allerdings lief bisher alles ohne das persönliche Gespräch ab, zudem konnte sich niemand mal bei seiner künftigen Mannschaft umschauen. „Ich hoffe, dass es bald Lockerungen gibt“, so der Trainer.

Bei vier Spielern aus dem aktuellen Kader ist der Verbleib noch fraglich. Sechs Kicker kehren auf jeden Fall dem PSV Lackhausen den Rücken. Donavan Sadek, Raven Olschewski (beide Ziel unbekannt), Theo Kötter (TuS Gahlen), Canberk Cevirgen (SV 08/29 Friedrichsfeld), Arda Gözüdok (RSV Praest) und Daniele Kowalski (SF Königshardt) verlassen die Anlage am Molkereiweg. Besonders Sadek und Kötter hätte sich Björn Assfelder auch im neuen Lackhausener Team gut vorstellen können.

Da mit Olschewski und Cevirgen zwei Keeper eine neue Herausforderung suchen, aber mit Sebastian Kaiser erst ein Schlussmann verpflichtet wurde, besteht auf dieser Position ein besonderer Bedarf. „Beide Torhüter haben nach der Bekanntgabe der Kaiser-Verpflichtung gesagt, dass sie nicht mehr wollen“, so Assfelder. Für ihn hinnehmbar, denn der Trainer verfolgt eine klare Zielsetzung: „Wir wollen die Wohlfühloase ein bisschen aufbrechen.“