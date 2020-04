Assfelder: „Den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen!“

Am Niederrhein. Die Fußball-Verbände hoffen immer noch, die Saison sportlich beenden zu können. Das sagen die Trainer in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck dazu.

Während Sportarten wie Basketball, Volleyball oder Tischtennis bereits die Notbremse gezogen und die Saison abgebrochen haben, hat der Fußball die Hoffnung noch nicht aufgegeben, seine Spielzeit trotz der Corona-Pandemie zu einem sportlichen Ende zu bringen. „Wenn der Zugang zu unseren öffentlichen Sportanlagen wieder zulässig ist, soll der Spielbetrieb mindestens 14 Tage vorher angekündigt werden. Diese Regelung ist bundesweit einheitlich“, sagt Peter Frymuth, Präsident des Fußball-Verband Niederrhein.

„Man muss jetzt schon aufpassen, den Zeitpunkt der finalen Entscheidung nicht zu verpassen“, sagt Björn Assfelder. „Natürlich steht die Gesundheit an allererster Stelle. Aber der Verband hat auch eine Verantwortung gegenüber den Spielern und deren Gesundheit, falls es tatsächlich in dieser Saison noch einmal weitergehen sollte. Selbst wenn das Mitte Mai wäre, was ich nicht glaube, hätten viele Mannschaften sechs Englische Wochen vor sich. Und wir reden hier von Amateuren und Hobbysportlern.“

Der Trainer des Landesligisten PSV Lackhausen weiter: „Vielleicht wäre es der richtige Zeitpunkt, mal darüber nachzudenken, ob wir nicht generell auch in Deutschland eine Saison von März bis November mit einer Pause im Hochsommer spielen sollten“, so Assfelder. „Dann hätten wir jedenfalls nicht so viele witterungsbedingte Spielausfälle, wie es auf manchen Anlagen seit Jahrzehnten der Fall ist.“

SV Schermbeck bangt um DFB-Pokal-Chance

„Ein Saisonabbruch wäre extrem schwierig zu werten“, sagt Thomas Falkowski, Trainer des SV Schermbeck. „Wir haben in der Oberliga oben wie unten Fälle, die für große Diskussionen sorgen würden und das ist sicherlich in den meisten anderen Ligen ebenfalls der Fall.“

Die Saison zu Ende zu bringen wäre für Falkowski der Wunsch – aber nicht der Meisterschaft wegen. „Ob wir jetzt Achter, Zehnter oder Zwölfter werden, interessiert gerade vor diesem Hintergrund sicherlich kaum jemanden. Allerdings haben wir noch die große Chance, das Endspiel im Westfalenpokal und im Erfolgsfall im Halbfinale dann vielleicht auch die Hauptrunde im DFB-Pokal zu erreichen.“ Die Spiele dafür könnten für den SVS-Coach auch Ende Juni ausgetragen werden. „Die Spieler haben ja Verträge bis zum 30. Juni und nicht nur bis zum Ende der Liga.“

Dirk Juch meint: „Es ist derzeit wohl nicht möglich, die einzig wahre Lösung zu finden. Aber diese Vorgehensweise ist auch etwas halbherzig“, so der Trainer des akut abstiegsbedrohten Landesligisten BW Dingden. „Es wäre schön, wenn man die Saison sportlich gerecht zu Ende bringen könnte, aber nicht um jeden Preis.“

Den Sommer als Chance sehen

„Abgesehen davon, dass Fußball derzeit absolut zweitrangig ist, hätte ich die Saison jetzt für beendet erklärt“, sagt Michael Tyrann, Trainer des Bezirksligisten Hamminkelner SV. „Nicht, weil ich keinen Bock mehr hätte, ganz im Gegenteil. Aber man muss sich doch mal ausrechnen, was das für ein Aufwand wäre, diese ganzen restlichen Spiele in sechs Wochen durchzuprügeln“, so Tyrann. „Ich bezweifele, dass die Vereine und das Schiedsrichterwesen dann überhaupt die Manpower dafür haben. Ich glaube auch nicht, dass die Welt schon am ersten Mai wieder rund laufen wird.“

„Ich fände es gut, wenn es sportlich noch klappt, aber die Gesundheit hat immer Vorrang“, sagt Aycin Özbek, Trainer des A-Ligisten SV Brünen. „Ich hätte kein Problem damit, bis Ende Juni oder noch darüber hinaus zu spielen. Es ist die schönste Zeit des Jahres, in der die Anlagen immer leer sind. Es wäre auch eine Chance, für die Vereine, mit ein paar Einnahmen wieder etwas auf die Beine zu kommen.“

„Ein Aufsteiger, kein Absteiger“

Und was wäre das bevorzugte Szenario, falls es zu einem Saisonabbruch kommt? „Die Erstplatzierten aufsteigen und niemanden absteigen lassen“, lautet die fast einhellige Meinung der Trainer. „Natürlich tritt man damit immer jemandem auf die Füße. Aber ich kann doch beispielsweise in unserer Liga den SV Hönnepel-Niedermörmter nicht absteigen lassen, weil er gerade mit zwei Punkten Rückstand auf dem ersten Abstiegsplatz steht, aber drei Spiele weniger ausgetragen hat als die Konkurrenz“, so Assfelder.

Tyrann ergänzt: „Dann spielt man eben mal eine Saison mit 20 oder 21 Mannschaften. Die Englischen Wochen wären in der kommenden Saison sicherlich einfacher einzubauen als sie jetzt alle auf einmal zu haben. Zudem wird es Mannschaften geben, die als abgeschlagene Schlusslichter und ohne Aussicht auf personelle Besserung freiwillig eine Klasse runter gehen würden.“