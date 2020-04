Auf den Spuren eines dreimaligen Weltmeisters

Diese Begeisterung lässt ihn nicht mehr los. Zu seinem 15. Geburtstag am 27. März hatte sich Loris Schönrock nichts sehnlicher gewünscht, als einen baldigen Saisonstart. Ohne Corona-Krise hätte der Teenager aus Wesel auch nicht mehr lange warten müssen. Für Ostern war im vom Virus besonders gebeutelten Italien das erste Rennwochenende angesetzt. Doch statt an der Adria auf seiner Honda NSF 250 über die Strecke zu jagen, muss sich das Motorrad-Talent am heimischen Niederrhein weiter in Geduld üben.

Auch wenn der Neuntklässler zurzeit nirgends auf seiner Maschine fahren kann, ist er keineswegs untätig. An der Kondition lässt sich schließlich auch isoliert feilen, und die ist enorm wichtig. Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit sind auf dem Motorrad mindestens genauso gefragt wie das fahrerische Geschick. „Du musst einfach fit sein“, sagt Loris, der sich im Nachwuchsbereich mit großem Ehrgeiz und Enthusiasmus innerhalb kürzester Zeit einen Namen gemacht hat.

Erst mit zwölf Jahren auf den Geschmack gekommen

Apropos: Mit seinem Vornamen war der Schüler der Konrad-Duden-Realschule für eine Karriere auf zwei Rädern schon prädestiniert. Seine motorradbegeisterten Eltern hatten diesen seinerzeit in Anlehnung an den dreifachen italienischen Motorrad-Weltmeister Loris Capirossi gewählt. Und doch dauerte es verhältnismäßig lange, bis der Motorsport den jungen Weseler tatsächlich fesselte. Namensvetter Capirossi saß mit vier Jahren zum ersten Mal auf einem Offroad-Motorrad. Loris Schönrock war bereits zwölf Jahre alt, als ihn die Faszination Motorsport so richtig packte.

Rennwochenende am Sachsenring fasziniert Loris Schönrock

Als Zuschauer bei einem Rennwochenende am Sachsenring sah er sich aufmerksam an, wie die kleinsten Fahrer im Nachwuchsrennen ihre Runden drehten und war gleich Feuer und Flamme. „Das möchte ich auch unbedingt machen, habe ich damals zu meinem Vater gesagt“, erinnert er sich. Beim Papa stieß der Wunsch des Juniors auf fruchtbaren Boden. Seitdem unterstützt Ralph Schönrock, der gemeinsam mit seinem Schwager die Spedition Richter in Wesel betreibt, seinen Sohn, wo er nur kann. Auch finanziell, denn der Rennsport ist richtig kostspielig, und die Schönrocks wollen auch beim Material in der ersten Liga mitmischen. Zumal eine gute und damit teure Ausrüstung auch Sicherheit bedeutet.

Kosten einer Saison belaufen sich auf etwa 80.000 Euro

Nach dem Einstieg mit einer gebrauchten Honda NSF 100 und der Teilnahme beim ADAC-Minibike-Cup – das erste echte Rennen bestritt der Weseler 2018 in Oschersleben – wechselte Loris in die Moto3-Klasse der 250cm³-Motorräder. Die Schönrocks bestellten in Japan gleich zwei ausschließlich für die Rennstrecke konzipierte Honda NSF 250. Nur eine davon kostet rund 25.000 Euro. „Zu einem Rennwochenende haben wir dann auch immer noch jede Menge Ersatzteile, Felgen und rund 60 Reifen mit“, sagt Ralph Schönrock, der die Gesamtkosten für eine Rennsaison mit ungefähr 80.000 Euro beziffert. Nur ein kleiner Teil davon kann bislang über Sponsoren abgedeckt werden.

Daumen hoch: Im Alter von zwölf Jahren packte Loris Schönrock der Motorradsport. Schnell fuhr er zu seinen ersten Siegen. Doch die Coronavirus-Pandemie stoppt den 15-Jährigen zunächst einmal. Das erste Rennwochenende über Ostern in Italien wurde abgesagt. Foto: Michael Sonnick

Die bisherigen Erfolge machen aber Hoffnung, in Zukunft noch einige Geldgeber zu finden. Gleich sein erstes Rennen in der Moto3-Wertung konnte Loris im September 2019 im tschechischen Most gewinnen. Die Gesamtwertung im Rahmen der IG Königsklasse holte er sich am Ende auch. 2020 soll es für den jungen Piloten aus dem Rennstall von Frank Koch, der seit frühester Kindheit beim TC BW Flüren Tennis gespielt hat, weiter vorwärts gehen. Die Motivation ist groß, Loris Schönrock hat ganz offensichtlich „sein Ding“ gefunden. „Mich faszinieren einfach die Geschwindigkeit, die Schräglage in den Kurven und der Reiz immer den gleichen Bremspunkt zu finden“, schwärmt er.

Ob sich die Eltern nicht auch manchmal Sorgen machen? „Doch, Angst ist immer dabei. Man kann ja auch nicht alles einsehen. Ich werde schon nervös, wenn ich mit der Stoppuhr irgendwo an der Strecke stehe und Loris kommt nicht“, sagt Ralph Schönrock. Sicherheit werde aber auch von den Veranstaltern immer sehr groß geschrieben, zudem sei das Motorradfahren auf der Rennstrecke nicht ansatzweise so gefährlich wie im Straßenverkehr: „Es gibt eben keinen Gegenverkehr, keine Bordsteinkanten und keine Hindernisse.“ Loris Schönrock besitzt außerdem eine Top-Sicherheitsausstattung, fährt in einer maßgeschneiderten Lederkombi.

Die wird im nächsten Jahr schon nicht mehr passen. Dann muss eine neue her, wenn Loris Schönrock auf dem Weg zu seinem übergeordneten Ziel, der Teilnahme an der Weltmeisterschaft, bei den Rennwochenenden der spanischen Meisterschaft dabei sein will. „Da sind wirklich die besten Nachwuchsfahrer aus der ganzen Welt am Start“, weiß der Schüler. Zu den Veranstaltungen in Barcelona, Valencia oder Jerez wird Loris dann mit der Familie fliegen. Ein LKW der eigenen Spedition könnte das Material transportieren. Und vielleicht zieht es den Weseler irgendwann ganz auf die iberische Halbinsel, wo es für junge Motorradfahrer ganz andere Möglichkeiten gibt als in Deutschland. „Dort können die Jungs jeden Tag auf der Maschine sitzen und trainieren. Wenn das nötig ist, um weiterzukommen, kann ich mir vorstellen, nach Spanien zu gehen, auch wenn ich hier natürlich meine Familie habe“, meint Loris. Und das, so strahlt es Loris Schönrock mit jeder Faser aus, ist nicht nur so dahergesagt.