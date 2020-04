Aufstieg am grünen Tisch fühlt sich für GW Flüren komisch an

Geschafft. Oliver Seibert gewinnt sein zweites Einzel und macht damit den 9:5-Sieg von GW Flüren beim VfL Rhede perfekt. Der Jubel kennt keine Grenzen. Nach nur einem Jahr kehren die Grün-Weißen in die Tischtennis-Verbandsliga zurück. Ein grandioses Gefühl. Bis weit nach Mitternacht sitzt die Meistermannschaft zusammen und kostet den Moment des Aufstiegs in vollen Zügen aus. So oder so ähnlich hätte es vor drei Wochen laufen sollen. Bereits am viertletzten Spieltag hätten die Flürener den Aufstieg perfekt machen können. Doch dem machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Der Spielbetrieb wurde ausgesetzt, die Partie in Rhede fand nicht statt, und der souveräne Spitzenreiter fand sich plötzlich in der Warteschleife wieder. Bis Mittwochnachmittag. Da erklärte der Deutsche Tischtennis-Bund die Saison mit sofortiger Wirkung für beendet.

Für Wolfgang Gerth ist die Entscheidung absolut nachvollziehbar

Die Tabelle wird nun mit Stand 12. März als Abschlusstabelle gewertet. „Irgendwie fühlt sich es sich komisch an, am ,grünen Tisch‘ aufzusteigen“, sagt Wolfgang Gerth: „Natürlich ist die Entscheidung absolut nachvollziehbar. Die Gesundheit geht vor.“ Als ambitionierter Hobbysportler, der ansonsten drei- bis viermal in der Woche an der Platte steht, hatte der 47-Jährige bis zuletzt gehofft, dass der Spielbetrieb im Mai fortgesetzt werden könnte. Für die Austragung der vier noch ausstehenden Partien wäre dann bis zu den Sommerferien genügend Zeit geblieben. „Als Sportler will man immer eine sportliche Lösung herbeiführen“, so Gerth: „Für uns ändert sich durch den Saisonabbruch ja im Prinzip nichts. Wir wären auch so aufgestiegen. Aber für einige Mannschaften ist das schon hart.“

Die Flürener Reserve zum Beispiel hätte in der Bezirksklasse bei zwei Punkten Rückstand durchaus noch den Sprung vom Abstiegs- auf einen Relegationsplatz schaffen können. Nun muss der Tabellenzehnte den Gang in die Kreisliga antreten.

WTV-Sprecher Gordon Thiel: Abstieg hat sich lange abgezeichnet

Auf die anderen hiesigen Vertreter auf Verbands- und Bezirksebene hat das vorzeitige Saisonende nur geringe Auswirkungen. Der Weseler TV und der TV Mehrhoog, die beide nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hatten, steigen von der Landes- in die Bezirksliga ab. „Der Saisonabbruch ist die einzig richtige Entscheidung“, meinte WTV-Teamsprecher Gordon Thiel: „Für uns geht damit eine schwierige Saison zu Ende. Aufgrund unserer personellen Situation hat sich der Abstieg ja schon lange abgezeichnet.“

Für BW Dingden und den TV Mehrhoog II hat die Verbandsentscheidung keine Folgen. Als Dritter bzw. Vierter war das Hamminkelner Duo in der Bezirksklasse (Gruppe 1) aller Relegations- und Abstiegssorgen ledig.

In der Parallelgruppe hätte der SV Schermbeck den Tabellenführer Meiderich 06/95 II zwar rein theoretisch noch abfangen können. Angesichts der Dominanz der Duisburger, die bis zum 12. März nur einen Punkt abgegeben hatten und ein Spielverhältnis von plus 112 aufweisen, war damit aber nicht zu rechnen.

In der Damen-Bezirksliga war die Saison für GW Flüren ohnehin schon fast zu Ende. Der Tabellenfünfte hätte nur noch das Heimspiel gegen den SV Walbeck bestreiten müssen. Die Flürener U-18-Jungen beenden die Saison in der Bezirksklasse als Sechster und haben damit den Klassenerhalt sicher.