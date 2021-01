B-Ligist SV Ginderich geht alternative Wege

Wesel. Für die Fußballer des SV Ginderich hatten sich die Abteilungsleitung und die Trainer zu den Festtagen Besonderes einfallen lassen.

In Zeiten den Lockdowns ist Fantasie gefragt. Trainingsmöglichkeiten gibt es nicht, kaum gesellschaftliche Kontakte, keine Aktivitäten in der Gruppe und natürlich auch keine Weihnachtsfeier - wie so vielen Teams erging es auch den Fußballern des B-Ligisten SV Ginderich. Deshalb dachte sich die Abteilungsleitung gemeinsam mit dem Trainerteam eine Alternative aus, die den Sportlern ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

So machte sich unter anderem Pascal Tepaß, Coach der ersten Mannschaft, auf den Weg zu den Spielern und Betreuern, um eine Weihnachtstüte mit Süßigkeiten und einer eigens entworfenen Mütze des SV Ginderich vor die Haustüre zu stellen. „Als Sportler fehlen uns in erster Linie die gemeinsamen Trainingsabende und Spiele am Wochenende", so der Trainer des B-Ligisten im Kreis Moers, der aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch nicht mehr von einem normalen Ablauf der Spielzeit ausgeht. „Ich denke, dass wir aktuell nur noch die Hinserie, also sechs Spieltage, bis zum Sommer absolvieren können."