Beim Abbruch gibt es viele Befürworter für mehr Gruppen

Die Video-Konferenzen des Fußballverbandes Niederrhein bringen weiterhin deutliche Ergebnisse. Nach den Oberliga- und Landesliga-Vereinen sprach sich auch eine große Mehrheit der Bezirksligisten für den Abbruch der Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. 79 der 91 Vereinsvertreter aus den sechs Gruppen stimmten für ein Ende der Spielzeit. „Es scheint sich ein klares Bild abzuzeichnen“, sagt der Fußballausschussvorsitzende Wolfgang Jades, der für den FVN an der Konferenz teilnahm. In der Bezirksliga-Gruppe 5 votierten 14 der 16 Teilnehmer für den Abbruch, darunter mit Jens van Rheinberg auch der Fußball-Abteilungsleiter des Hamminkelner SV.

Er plädierte neben dem Saisonabbruch zudem für einen Verzicht auf Absteiger und dafür, „die Aufstiegsregelung großzügig zu handhaben“. Bei allem Lob für den FVN („Das war sehr gut organisiert“) vermisst van Rheinberg aber eine durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorgegebene Richtlinie. „Die hätte ich mir schon sehr gewünscht“, so der HSV-Abteilungsleiter. Besonders mit Blick auf aktuelle Beschlüsse anderer Verbände. So ist im Fußball-Verband Bayern mittlerweile endgültig auf den Weg gebracht, dass die Saison ab dem 1. September fortgeführt werden soll – wenn dies die Politik zulässt. Es droht ein bundesweiter Flickenteppich.

Von den Vertretern der niederrheinischen Bezirksligisten, die Gruppen 5 und 6 wurden bei der Video-Konferenz zusammen abgearbeitet, zeigte sich Jens van Rheinberg sehr angenehm überrascht. „Das war alles extrem sportlich. Alle haben gesagt, dass sie mit jeder Entscheidung zurechtkommen und diese mittragen.“ Wie in Sachen Aufsteiger (aktueller Tabellenstand, Hinrunde, Quotientenregelung) gewertet wird, dies ist derzeit noch außen vor. Hingegen zeichnet sich ab, dass je eine zusätzliche Landesliga- und Bezirksliga-Gruppe immer mehr Befürworter findet. „Man sollte sehen, dass es relativ kleine Gruppen gibt“, so van Rheinberg.

Eine Flut an Klagen droht dem FVN nicht

„Das ist eine vorstellbare Variante“, äußert sich auch Wolfgang Jades eher positiv zu kurzfristig mehr Gruppen in den beiden Klassen. Diese Idee habe der Verband im Vorfeld selbst angeregt. Lobende Worte gibt es vom Ausschussvorsitzenden des FVN auch für die Vereine. „Das war schön phänomenal. Alle haben sich sportlich sehr fair verhalten. Selbst diejenigen, die den Aufstieg knapp verpassen würden, wollen die Entscheidung akzeptieren.“ So haben die Video-Konferenzen schon mal eine Befürchtung zerstreut: Eine Flut an Klagen wird den Verband nicht ereilen.

Am kommenden Dienstag (28. April) setzt der FVN die Video-Konferenzen mit den Niederrhein-, Landes- und Bezirksligisten im Damenbereich fort. Auch die 13 Kreise sollen noch einmal gehört werden, natürlich ebenfalls online. Wie und wann dies genau vonstatten gehen soll, diese Entscheidung wird am Wochenende getroffen. „Auf jeden Fall war es der richtige Weg, dass wir die gesamte Basis mitnehmen“, so Jades. Das Feedback bestätigt ihn in seiner Einschätzung.