Bis auf ein Trio sagen alle Kicker des SV Bislich zu

Der SV Bislich hat weitere Personalien geklärt. Nachdem der Fußball-A-Ligist mit Aycin Özbek bekanntlich einen Nachfolger für den im Sommer scheidenden Trainer Steffen Herden gefunden hat, wurde nun mit Sven Scholten ebenfalls alles unter Dach und Fach gebracht. Der Co-Trainer kümmert sich auch in der kommenden Spielzeit um die A-Liga-Kicker. in der Saison 2015/16 stieg er in Bislich ein.

„Auch mit dem aktuellen Kader sind wir jetzt durch“, erzählt Bislichs Vorsitzender Hans-Peter Faerber. Allerdings sind bei den Gesprächen drei Fragezeichen geblieben. Felix Gerwers aus Studiengründen, Paul Kerzel, der eigentlich lieber bei den Oldies kicken möchte, und Sebastian Giesen – denkt über eine einjährige Pause nach – haben noch kein grünes Licht signalisiert. „Ansonsten haben alle die Zusage für die neue Spielzeit gegeben“, so Faerber.

Auch in Sachen Neuzugänge sind die Bislicher fleißig. „Fest haben wir drei Spieler, die haben aber noch nicht mit ihren derzeitigen Vereinen gesprochen“, erläutertet der Vorsitzende und will deshalb noch keine Namen nennen. Damit soll aber noch nicht genug sein. „Wir möchten uns in der Abwehr noch gerne verstärken“, verrät Hans-Peter Faerber.