Bisheriger Letzter SV Schermbeck mit dicker Überraschung

Für eine Riesenüberraschung sorgten die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck. Ausgerechnet beim favorisierten SV Straelen, bis zur Partie Tabellenzweiter, gelang dem Team von Trainer Stephan Schmücker ein verdienter 29:24 (14:12)-Erfolg.

Die gefährdeten SVS-Handballer verließen damit den Abstiegsplatz und verschafften sich ein wenig Luft im Kampf um den Klassenverbleib. Der Trainer der Schermbecker war nach Spielende entsprechend zufrieden. „Dieser unerwartete Auswärtserfolg ist die Belohnung für die Arbeit der letzten Wochen”, so Schmücker. „Im Grunde genommen haben wir das umgesetzt, was wir in den vergangenen Spielen auch gemacht haben.”

Defensive bildet die Grundlage zum Sieg

Die Basis des erfolgreichen Auftritts lag zweifelsfrei in der Defensive. Die 3:2:1-Abwehr vor zwei starken Torhütern der Rot-Weißen funktionierte einmal mehr tadellos und zog den Hausherren den Zahn. „Der Gegner hatte gegen unsere Deckung keine großartigen Ideen”, so Schmücker. „Wir sind während des ganzen Spiels kaum einmal in Verlegenheit geraten.”

Entscheidung fällt mit sieben Treffern in Folge

Eine Halbzeit lang gelang es den Hausherren noch, die Begegnung offen zu gestalten, ohne dabei allerdings in Führung gehen zu können. Die Gäste, die lange Angriffe spielten, konnten sich mehrfach mit drei Toren absetzen (9:6/16. und 14:11/29.), Straelen aber lag beim Seitenwechsel noch in Schlagdistanz (12:14). Bis weit in die zweite Hälfte hinein blieb die Partie eng, dann aber zog der SVS entscheidend von 21:20 (46.) auf 28:20 davon (56.). In den Schlussminuten spielte er die Partie locker runter.

„Wir stecken auch weiterhin im Abstiegskampf, aber sind nun nicht mehr Letzter”, so Schmücker. „Ab jetzt gilt unsere Konzentration dem immens wichtigen Spiel in 14 Tagen beim TB Oberhausen.” (beck)

SVS: N. Bell (1), Cetin; Urbansky, L. Nappenfeld (3), Kempken (2), Marienbohm (4), N. Nappenfeld (3), Portz (6), Döhmer (3/1), Dräger-Gilleßen (2), Fröhner-Soppe, Noack (1), F. Bell (4).