Blau-Weiß Dingden kann Greta Klein-Hitpaß weiter schonen

Hamminkeln Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden fahren ohne jeden Druck zum RC Sorpesee. Nachwuchstalent Leni Vehns steht erneut im Kader.

Unzählige Amateursportler warten schon deutlich länger, doch auch für die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden fühlt sich die Pause mittlerweile wie eine Ewigkeit an. Am 28. November 2020 kämpften die Blau-Weißen beim 3:0-Heimerfolg über Essen letztmals um Punkte, die folgenden Partien in Oythe und gegen Leverkusen fielen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aus. Mitte Dezember ordnete der Verband schließlich eine Unterbrechung an. Dementsprechend groß ist die Freude beim Tabellendritten, dass es am Samstag um 18.30 Uhr mit der Partie beim RC Sorpesee endlich weitergeht.

Wouterse bleibt zurückhaltend

„Man hat den Mädels im Training angemerkt, dass sie heiß darauf sind. Wir trainieren für die Spiele, die sind für uns einfach die Sahne auf der Torte“, sagt BWD-Coach Marinus Wouterse, dessen Team nach dem so guten Saisonstart eigentlich als klarer Favorit zum Vorletzten ins Sauerland fahren sollte. Doch der Dingdener Übungsleiter gibt sich im Vorfeld betont zurückhaltend: „Wir haben uns beim 3:1 im Hinspiel nicht umsonst so schwergetan. Jeder Punkt, den wir mitnehmen können, ist ein Erfolg. Wir haben definitiv keinen Druck“, sagt der Niederländer.

Klein-Hitpaß trainiert nach Wadenzerrung wieder

Weil der Aufstieg aus strukturellen Gründen kein Thema ist, kann sich Wouterse auch erlauben, Rekonvaleszentin Greta Klein-Hitpaß, die nach ihrer Wadenzerrung wieder ins Training eingestiegen ist, weiter zu schonen. Dafür steht Nachwuchsspielerin Leni Vehns aus der dritten Mannschaft wieder im Kader. Die 14-Jährige, die schon im November erste Einsätze bekam, soll weiter bei den „Großen“ schnuppern dürfen. „Leni ist ein super Talent, sie kann in der Zukunft für Dingden noch ganz wichtig werden“, glaubt der Trainer, der im Verein weitere Nachwuchskräfte im Auge hat, die den Sprung schaffen können.

Für Wouterse ist der Aufbau dieser Talente eine seiner wichtigsten Aufgaben am Mumbecker Bach. „Es geht auch darum, dass wir in der gesamten Volleyball-Familie der Region für weiteren Enthusiasmus sorgen, und das schafft man am ehesten, wenn man die jungen Eigengewächse integriert“, glaubt der BWD-Coach. Darüber hinaus müssten er und seine Assistenten Georg Bodt und Michael Kindermann vor allem für gute Stimmung in der Mannschaft sorgen. Dann würden die Spielerinnen selbst die Entwicklung erfolgreich vorantreiben.

Partie gegen Leverkusen am 29. Januar

Die Eigenmotivation im Kader hält der Niederländer ohnehin für besonders hoch. So glaubt Wouterse auch, dass sich seine Blau-Weißen auch ohne großen Druck beim RC Sorpesee voll reinhängen werden: „Das liegt bei den Dingdenerinnen einfach in den Genen. Sie wollen immer gewinnen.“

Terminiert ist mittlerweile auch die ausgefallene Heimpartie gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen. BWD empfängt das Topteam am Freitag, 29. Januar um 19.30 am Höingsweg.