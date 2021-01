Blau-Weiß Dingden siegt auch nach der Pause weiter souverän

Hamminkeln Zweitligist lässt Gastgeber RC Sorpesee keine Chance. Beste Spielerin wird in der Defensive gefunden. Spiel in Oythe neu angesetzt.

Die Volleyball-Damen des SV Blau-Weiß Dingden machen nach der Corona-Pause in der 2. Bundesliga dort weiter, wo sie Ende November aufgehört hatten: Mit einem glatten Sieg. 3:0 (25:17, 25:15, 26:24) setzte sich die Mannschaft von Trainer Marinus Wouterse beim RC Sorpesee durch und festigte mit dem fünften Sieg in Serie Tabellenrang drei.

„Ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel dort verlieren könnten“, resümierte der BWD-Trainer, dessen Team erst einmal froh war, ohne Probleme auf den Straßen die 150 Kilometer lange Strecke ins Sauerland und anschließend auch wieder heimwärts fahren zu können. „Auf dem Rückweg hat es ein wenig geschneit, das war aber kein Problem“, so Wouterse. „Wir sind extra eine halbe Stunde früher als normal losgefahren. Aber dann haben wir einmal aufs Gas gedrückt und schon waren wir da.“

Blau-Weiß lässt Gegner die Fehler machen

So könnte man auch den Auftritt der Gäste beim Tabellenvorletzten vor Ort beschreiben. „Insgesamt hat man gemerkt, dass wir mit der längeren Spielpause einfach besser klargekommen sind als der Gegner“, so der Coach. „Bis zur Mitte der Sätze hat Sorpesee immer noch ganz gut mitgehalten. Aber je näher die 25 kam, umso mehr Fehler haben sie gemacht, während wir ruhig geblieben sind. Das hat natürlich auch mit der Qualität der Spielerinnen zu tun“, so Wouterse.

Ihre ersten Bundesliga-Punkte verbuchte im zweiten Durchgang auch die erst 14 Jahre junge Leni Vehns aus der dritten Mannschaft. Rekonvaleszentin Greta Klein-Hitpaß, die nach ihrer Wadenzerrung wieder ins Training eingestiegen ist, war zwar dabei, wurde aber weiter geschont.

Kurz vor Schluss muss Trainer Wouterse noch einmal eingreifen

„Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen Aber wenn wir in so einer Saison, in der wir schon so viele Punkte haben, nicht auch großen Talenten wie Leni Bundesliga-Spielpraxis verschaffen , wann sollen wir es dann tun“, so der Dingdener Übungsleiter, der in der Schlussphase des dritten Durchgangs dann aber doch noch einmal tätig werden musste.

Die Blau-Weißen führten bereits 23:20, ehe Annahmefehler der Dingdenerinnen den Ruderclub wieder ins Spiel brachten und schließlich sogar einen Satzball bescherten. Wouterse brachte Routine zurück in die Annahme und wenig später war der Satz erneut gedreht und die Partie gewonnen.

Libera-Routinier Julia Neuhäuser wird wertvollste Spielerin

Über die Goldene MVP-Medaille durfte sich Libera-Routinier Julia Neuhäuser freuen. „Und auch mich freut das“, sagte Marinus Wouterse. „Natürlich bleiben häufig die spektakulären Punkte im Kopf und diese Punkte erzielen Spielerinnen im Angriff. Besonders Katrin Kappmeyer hat wieder beeindruckend gespielt“, so der Dingdener Trainer. „Aber solche Punkte kommen nur zustande, wenn die Vorbereitung, also die Annahme und die Zuspiele gut sind. Das darf man nicht zu wenig bewerten.“

Am kommenden Wochenende wartet ein Doppelspieltag auf die Blau-Weißen. Falls die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Ansetzungen macht, sind am Samstag (19.30 Uhr) der SCU Emlichheim und am Sonntag (17 Uhr) der VCO Berlin zu Gast im Volleyballdorf. Mit Emlichheim kommt es zum ersten Wiedersehen mit einer Mannschaft, gegen die BWD eine seiner drei 2:3-Niederlagen dieser Spielzeit kassierte.

Auch Spiel gegen VfL Oythe neu angesetzt

Nach der Neuansetzung für die ausgefallene Heimpartie gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen (Freitag, 29. Januar, 19.30 Uhr) ist nun auch für das im Dezember ausgefallene Spiel beim VfL Oythe ein neues Datum gefunden worden. In Vechta soll am Sonntag, 21. Februar (16 Uhr) nachgeholt werden.

BWD: Kruse, Schmitz, Kuipers, Emming, Kappmeyer, Baumeister, Schmitz, Neuhäuser, Priebs, Harbring, Vehns.