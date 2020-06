BV Wesel RW bastelt an einem Plan für die Sommerferien

Wesel. Der Badminton-Nachwuchs trainiert wieder beim BV Wesel RW, natürlich mit etlichen Hygiene-Auflagen. In den Ferien soll nicht pausiert werden.

Der Badminton-Nachwuchs hat das Training wieder aufgenommen – zunächst in der Freiluft-Variante, mittlerweile werden die Einheiten des BV Wesel RW auch schon wieder in der Rundsporthalle abgehalten. Nachdem jeder zu Beginn mit markierten Bällen, die nur eine Person anfassen durfte, hatte spielen müssen, sind in diesem Bereich Lockerungen eingezogen. „Das müssen wir jetzt zum Glück nicht mehr machen“, sagt Jugendleiter Uwe Steiof. Doch auch ohne das individuelle Spielgerät sind die umzusetzenden Maßnahmen schon umfangreich genug.

Das Aufwärmtraining muss an der frischen Luft absolviert werden. Eine Umkleidekabine mit sechs Plätzen dient alleine dazu, um die Schuhe zu wechseln. Klar, dass auch ein Spender mit Desinfektionsmitteln bereit steht. Von den neun Badminton-Feldern wurde erst auf nur den äußeren vier Plätzen geübt, mittlerweile sind sechs für das Training freigegeben. „Jeweils ein Meter vor dem Netz gibt es eine Tabuzone“, erzählt Uwe Steiof.

Auf Listen müssen sich die Trainingsteilnehmer eintragen. „Die Kinder haben sich aber alle schnell daran gewöhnt“, so der Jugendwart, der ein „großes Bewegungsbedürfnis“ beim Nachwuchs ausgemacht hat. Betreut wird die Jugend durch die Trainer Rainer und Ella Diehl, Tanja Korthauer und Paul Mues (freiwilliges soziales Jahr). „Zwei Erwachsene sind immer dabei, um die Regeln zu beaufsichtigen“, sagt Uwe Steiof. Die Rot-Weißen arbeiten derzeit zudem ein Programm aus, um „ein möglichst umfangreiches Programm in den Sommerferien anbieten zu können“, so Steiof. Dazu bedarf es aber auch noch Absprachen mit der Stadt.

Für die Regionalliga-Mannschaft steht der Spielplan fest. Im günstigsten Fall beginnt die Saison am 22. August mit einem Gastspiel beim BC Hohenlimburg II.