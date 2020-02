BV Wesel RW verabschiedet sich als Zweitliga-Spitzenreiter

Der BV Wesel RW geht nach dem 6:1-Heimsieg über den 1. BV Mülheim II als Spitzenreiter der 2. Badminton-Bundesliga in den letzten Doppelspieltag am 14./15. März. Dabei kommt es am 14. März zum absoluten Gipfeltreffen beim Zweiten TV Refrath II, einen Tag später ist der 1. BC Beuel II Gastgeber der Rot-Weißen, die sich bekanntlich aus finanziellen Gründen aus der 2. Bundesliga zurückziehen. Das vorerst letzte Heimkapitel in der Zweitklassigkeit beendeten die Weseler also als Tabellenführer. „Da blutet das Herz dann noch ein wenig mehr. Hier hat sich gezeigt, was wir nach Wesel holen könnten“, sagte der Teamkoordinator und 2. Vorsitzende Andreas Ruth.

Der Abschied fiel den Verantwortlichen sichtlich nicht leicht. Andreas Ruth erläuterte nach dem Einmarsch der beiden Teams zu den Filmmusik-Klängen aus dem „Fluch der Karibik“ auch den Zuschauern die Gründe des Rückzugs. „Wir entscheiden uns für die Jugend und gegen die Bundesliga-Zukunft“, sagte er. Allerdings hofft Ruth auf eine Abstinenz, die eher mittelfristiger Natur sein soll. Schließlich bezeichnen die Weseler die 2. Bundesliga als ihr „Wohnzimmer“ und in dieses möchten sie natürlich auch wieder zurückkehren.

Zur letzten Heimpartie gegen den 1. BV Mülheim II hatte der Gastgeber mit Patrik Sanders und Diane Lakermann zwei Akteure aus der zweiten Mannschaften in den Kader genommen. Dies war zwei Wackelkandidaten geschuldet. Seit den belgischen Meisterschaften plagen Marijn Put Schmerzen im Mittelfuß. Die fünf Sätze im Doppel stand die Nummer 1 noch so gerade durch, danach ging aber nichts mehr. „Er kann nicht mehr richtig springen und abrupt stoppen“, erläuterte Ruth.

Mehr Artikel zum Sport aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck Das zweite Sorgenkind in Weseler Reihen war Ella Diehl. Bei der 41-Jährigen wurde ein leichter Leistenbruch diagnostiziert, der spätestens nach dem Saisonende auch operativ behoben werden muss. Ella Diehl hielt durch, gewann nach der Premieren-Niederlage vor zwei Wochen in Hamburg wieder in gewohnt souveräner Manier ihr Doppel zusammen mit Maria Kuse. Auch das Einzel gegen Katharina Altenbeck entschied die Weselerin für sich. „Das war schon herausragend“, lobte Andreas Ruth.

Lokalsport So haben sie gespielt BV Wesel RW -

1. BV Mülheim II6:1

1. HD: Marijn Put/Jan Felix Matulat - Martin Kretzschmar/Marvin Datko 5:11, 11:8, 11:4, 7:11, 11:8; DD: Ella Diehl/Maria Kuse - Katharina Altenbeck/Julia Meyer 11:8, 11:5, 11:6; 2. HD: Rowan Scheurkogel/Jona van Nieuwkerke - Jonathan Rathke/Jarne Schlevoigt 11:6, 11:8, 11:9; 1. HE: Patrik Sanders - René Rother 6:11, 7:11, 6:11; DE: Diehl - Altenbeck 9:11, 13:11, 11:6, 11:9; GD: van Nieuwkerke/Kuse - Kretzschmar/Meyer 8:11, 11:8, 8:11, 15:14 11:8; 2. HE: Scheurkogel - Pasquale Czeckay 11:6, 11:6, 11:9.

Letztlich nahm die Begegnung insgesamt einen ähnlichen Verlauf wie das Hinspiel, das mit 7:0 an die Rot-Weißen gegangen war. Dabei hatte der Teamkoordinator „nur“ auf ein 5:2 spekuliert. Und dies auch allein dann, wenn alle durchspielen können. Marijn Put musste zwar passen, der aufgrund des kurzfristigen Ausfalls als Nummer 1 eingesprungene Patrik Sanders unterlag glatt, doch ansonsten gab sich keiner beim Zweitliga-Abschied aus der Rundsporthalle eine Blöße.

Ob die Weseler zum Finale in drei Wochen noch einmal komplett antreten können, dies erweist sich derzeit als höchst ungewiss. Von einer längeren Zwangspause aufgrund der Fußbeschwerden geht Andreas Ruth bei Marijn Put nicht aus. Allerdings hat sich da ein anderen Problem aufgetan. Der belgische Verband hätte Put gerne genau an dem letzten Doppelspieltag zur Betreuung des Nachwuchses. „Er will versuchen, dies zu tauschen“, erläutert der Teamkoordinator. Sollte dies gelingen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass sich der BV Wesel RW als Meister aus der 2. Bundesliga verabschiedet. Einer ist davon komplett überzeugt. „Wir werden Meister“, sagte Jan Felix Matulat nach seinem Doppelerfolg.