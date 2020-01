BV Wesel RW zieht sein Team aus der Bundesliga zurück

Andreas Ruth bringt das Abmeldeschreiben am Mittwoch auf den Weg. Der BV Wesel RW zieht zur neuen Saison seine erste Mannschaft aus der 2. Badminton-Bundesliga zurück. „Die Entscheidung ist schon sehr schwer gefallen“, sagt der Teammanager und 2. Vorsitzende des Vereins. Schließlich besitzt die Mannschaft, die die Liga sogar anführt, durchaus Potenzial, auch Erstliga-Sport nach Wesel zu bringen. Doch finanzielle Überlegungen haben zu diesem Schritt geführt. „Um unsere Nachwuchsarbeit nicht zu gefährden, müssen wir die Reißleine ziehen“, erläutert der 52-Jährige. Die aktuelle Spielzeit wird aber noch bestritten, in der Regional- oder Oberliga soll das Team für die neue Spielzeit gemeldet werden.

Im 41. Jahr gehören die Rot-Weißen derzeit einer der drei höchsten deutschen Ligen an, vor 19 Jahren gelang sogar der Sprung für eine Saison in die 1. Bundesliga. Als „Wohnzimmer“ bezeichneten die Weseler immer wieder die Zweite Liga. Dass der Verein freiwillig seine Mannschaft aus dieser Klasse abmeldet, dies ist ein Novum. Bei der Bundesliga-Vollversammlung, die am Samstag am Rande der Deutschen Meisterschaften in Bielefeld stattfindet, will Andreas Ruth der Konkurrenz die Beweggründe erklären und zusätzlich versichern: „Wir werden nicht von der Badminton-Karte verschwinden.“

Jahresetat bewegt sich zwischen 25.000 und 30.000 Euro

Zwischen 25.000 und 30.000 Euro bewegt sich der Saisonetat für die 2. Bundesliga. Vor der laufenden Spielzeit hatte der Verein einen personellen Umbruch zu bewältigen. Sportlich gelang dies mit den Verpflichtungen der beiden Belgier Rowan Scheurkogel und Jonas van Nieuwkerke sowie Maria Kuse optimal. Finanziell bedeutet dies aber auch höhere Ausgaben, beispielsweise durch die Fahrkosten. „Von Jahr zu Jahr wird alles immer ein bisschen teurer, umgekehrt kämpfen wir mit rückläufigen Sponsoren-Geldern“, erzählt Ruth.

Zudem wird auch der Spielbetrieb immer kostspieliger, zumindest in der 1. und 2. Bundesliga. Spezielle Matten sind für die Partien notwendig. Kostenpunkt pro Stück rund 7500 Euro, zwei gehören zur Grundausstattung. Die Klubs sind außerdem dazu angehalten, einen Liveticker bei jeder Heimbegegnung zu betreiben. Im vergangenen Jahr summierte sich dies alles zu einem „erheblichen Minus“. Konkrete Zahlen möchte der 2. Vorsitzende nicht nennen, doch im fünfstelligen Bereich bewege sich dies schon. „Und alles finanzieren wir mit Mitgliedsbeiträgen und Sponsoren“, so Ruth. Rund 250 Mitglieder zählt der BV Wesel RW aktuell.

Jugendförderung besitz Priorität gegenüber 2. Bundesliga

Dabei ist die Vereinsarbeit besonders auf die Förderung des Nachwuchses ausgerichtet. Und daraus resultieren auch finanzielle Verpflichtungen. Vor rund vier Jahren übernahm Rainer Diehl hauptberuflich die Jugendarbeit, seine Ehefrau Ella ist seit kurzem als Teilzeitkraft tätig. „Ab 2016 sind wir also Arbeitgeber und diese Verpflichtungen besitzen Priorität“, sagt der 2. Vorsitzende. Auch gegenüber der 2. Bundesliga. Beide Bereiche finanziell zu stemmen, dies ist für den Verein unmöglich. Doch die Jugendförderung, die hat sich BV RW auf die Fahnen geschrieben. „Das ist die Basis, die man braucht“, sagt Andreas Ruth.

Denn in Sachen Jugend setzt der Klub große Hoffnung für die Zukunft des Vereins. Schließlich soll das Kapitel Bundesliga nicht für immer erledigt sein. „Wir legen diese für einige Zeit auf Eis“, formuliert der 2. Vorsitzende. Damit meint er nicht nur das kommende Jahr, sondern schon eine etwas längere Zeitspanne. „Aber wir glauben fest daran, dass aus unserem Nachwuchs Spieler heranreifen, mit denen wir irgendwann wieder 2. Bundesliga spielen können“, meint Ruth.

Ella Diehl bleibt dem BV Wesel RW treu

Er bezeichnet den Rückzug als „sehr schmerzhaft“. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir „eine tolle Truppe zusammen haben, nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld“. Diese wird in dieser Zusammensetzung jedoch nur noch fünf Begegnungen mit dem Abschluss am 15. März beim 1. BC Beuel II bestreiten. Marijn Put, Jona van Nieuwkerke, Rowan Scheurkogel und Maria Kuse verlassen definitiv den Verein. Bei Jan Felix Matulat ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen, während Ella Diehl unterklassig auch weiterhin für den Weseler Verein aufschlagen wird.

Trainer Rainer Diehl mit Maria Kuse (links), für die es nur eine Saison beim BV Wesel RW wird, und Ella Diehl, die auch in die Regional- oder Oberliga mitgeht. Foto: Lars Fröhlich/FFS

Letztlich wird allerdings das Gros der Spieler aus der zweiten Mannschaft zum ersten Team. „Da sieht es im Moment so aus, dass alle bleiben“, erzählt Andreas Ruth. In welcher Spielklasse dieses Team um Punkte kämpfen wird, dies muss der Verein erst bis zum 14. April entscheiden, da für den Klub dann wieder der Landesverband NRW zuständig ist. Eine Tendenz in Richtung Regionalliga oder Oberliga existiert derzeit scheinbar noch nicht. „Da ist alles komplett offen“, versichert der 2. Vorsitzende.

Mittelfristig wieder in die 2. Bundesliga

Auf jeden Fall fällt durch den frühzeitigen Rückzug kein Team bei den Rot-Weißen weg. Sollte die erste Garnitur in der Regionalliga gemeldet werden, kommen Oberliga oder Landesliga für die Reserve infrage. Bei einer Oberliga-Zugehörigkeit der ersten Mannschaft ginge es für das zweite Team in die Landesliga. „Jede Spielart ist möglich und besäße auch ihren besonderen Charme“, so der 2. Vorsitzende.

Bei allem Frust über den Rückzug möchte Andreas Ruth auch eine Chance nutzen. „Es ist schon deprimierend, wie schwierig es ist, Fördergelder zusammenzubekommen“, sagt der ehemalige nationale Top-Spieler. Er würde sich die Unterstützung der Stadt für den Leistungssport wünschen. In diese Sponsorenbereiche will er in den nächsten Jahren noch mehr investieren. Denn das sportliche Ziel ist definiert: „Mittelfristig wollen wir wieder in der Bundesliga spielen. Und dann mit eigenen Leuten“, sagt Andreas Ruth.