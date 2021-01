BW Dingden baut auf Steigerungspotenzial im Gipfeltreffen

Hamminkeln. Volleyball-Zweitligist BW Dingden erwartet am Freitag mit Bayer Leverkusen den Spitzenreiter. Statt Training also das Gipfeltreffen.

Einen Grund, warum seine Zweitliga-Volleyballerinnen am Freitag um 19.30 Uhr im Nachholspiel den souveränen Spitzenreiter Bayer Leverkusen bezwingen sollten, hatte Marinus Wouterse schon am letzten Sonntag, gleich nach dem 3:1-Erfolg über den VCO Berlin, parat. „Bayer hat gegen Berlin verloren, wir haben Berlin geschlagen, also gewinnen wir auch gegen Leverkusen“, scherzte ein bestens aufgelegter Trainer von BW Dingden. Der Niederländer weiß nur zu gut, dass solche Kreuzvergleiche wenig taugen. Und dennoch: Wouterse hat auch ernsthafte Argumente dafür, dass die Blau-Weißen alsTabellenvierter dem Spitzenreiter in heimischer Halle das Leben schwer machen können.

„Wir trainieren immer freitags zu dieser Zeit, haben da also unsere Routine. Außerdem holt meine Mannschaft eigentlich immer gegen die Spitzenteams das Beste aus sich heraus. Und wir haben natürlich überhaupt nichts zu verlieren“, zählt der BWD-Coach auf. Die Leverkusenerinnen spielen bisher eine überragende Saison. Nur in Berlin verließ Bayer bei 2:0-Sätzen und 18:14-Führung noch die Konzentration. Das 2:3 war die bislang einzige Schlappe für die, so Wouterse, „sehr sympathische Mannschaft, gegen die wir immer sehr gerne spielen“. Für den Dingdener Übungsleiter ist Leverkusen das klar beste Team der zweiten Liga, die Chance auf eine Überraschung wittert Wouterse trotzdem: „Wir haben eine taktisch gute Mannschaft. Wenn wir alles umsetzen können, was wir uns vornehmen, dann muss Leverkusen schon sehr gute Bälle schlagen.“

Live-Übertragung am Freitag bei sporttotal.tv

Auch beim Gipfeltreffen gegen den Ligaprimus fehlen den Blau-Weißen wegen der Coronavirus-Einschränkungen die Fans und damit das „Salz in der Suppe". Doch seit einigen Wochen können die Anhänger aus dem Volleyball-Dorf immerhin die Auftritte live auf einem Smart-TV, einem PC, Laptop oder auch Smartphone verfolgen, sogar im Nachhinein kann die Begegnung aufgerufen werden. Dabei dient die Webseite sporttotal.tv als Plattform. Und seit Donnerstagmittag ist die Partie der Dingdenerinnen auch gelistet. „Das war wohl wegen der zahlreichen Nachholspiele etwas schleppend", sagt BWD-Pressesprecher Dirk Kappmeyer. Doch seine erneuten Bemühungen zeigten dann kurzfristigen Erfolg.

Hallensprecher Frank Ridder als Kommentator

Auf jeden Fall haben die Dingdener einiges ins Equipment investiert. Kamera, Mikrofon, Mischpult und PC mussten angeschafft werden. Für die noch anstehenden Übertragungen wird nun daran gearbeitet, die Qualität von Bild und Ton noch zu verbessern. Den Kommentar übernimmt Frank Ridder, der als Hallensprecher kein Unbekannter für die Volleyball-Freunde ist. „Wir versuchen, das Ganze nicht bierernst zu nehmen und auch einige Erklärungen für Volleyball-Laien einzubauen. Es macht auf jeden Fall Spaß“, sagt Ridder. In der Partie gegen VCO Berlin (3:1) am vergangenen Sonntag hatte er sich Verstärkung aus den Reihen der zweiten Dingdener Mannschaft geholt, mit Mira Kruse lieferte sich Frank Ridder so manchen kurzweiligen Wortwechsel.

Noch kein BWD-Erfolg über Bayer in fünf Zweitliga-Jahren

Mit Bayer Leverkusen kommt übrigens nicht gerade ein Lieblingsgegner am heutigen Freitag in die Sporthalle am Mumbecker Bach. In den bisher fünf gemeinsamen Zweitliga-Spielzeiten gelang BW Dingden noch nicht ein Sieg gegen den derzeitigen Tabellenführer. Sechs der zehn Aufeinandertreffen endeten mit glatten 0:3-Niederlagen, dazu gesellen sich noch drei Partien mit einem 1:3-Endstand. Allein in der letzten Begegnung der vergangenen Saison, die bekanntlich wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen wurde, holten die Blau-Weißen beim 2:3 wenigstens einen Zähler.