BW Dingden feiert auswärts erstmals seit dem Oktober

Die Volleyball-Damen von BW Dingden haben ihr Auswärtsspiel beim SCU Emlichheim mit 3:2 (13:25, 25:21, 23:25, 25:18, 15:10) gewonnen und zwei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Der Zweitligist steht in der Tabelle nun wieder über dem Gastgeber, der durch den Sieg gegen VCO Berlin am Samstag zwischenzeitlich an den Dingdenerinnen vorbeigezogen war.

BWD-Trainer Marinus Wouterse, dessen Team in der Ferne seit Mitte Oktober keinen Punkt mehr geholt hatte, war erleichtert und stolz. „Das waren hart erkämpfte zwei Punkte gegen einen starken Gegner“, sagte der Übungsleiter nach der Begegnung.

Wouterse: Wir hatten am Ende etwas mehr Glück

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel zweier starker Teams hatten die Blau-Weißen die Nase am Ende knapp vorn. „Wenn es im Volleyball ein Unentschieden gäbe, wäre das wohl das gerechte Ergebnis gewesen. Wir hatten am Ende etwas mehr Glück. Vielleicht hat beim Gegner auch etwas die Kraft nachgelassen“, so Wouterse. Während sich beim Gastgeber im Tiebreak zunehmend Fehler einschlichen, konnten sich die Blau-Weißen noch einmal steigern und setzten sich gegen die von Ex-Trainer Pascall Reiß trainierte Mannschaft mit 15:10 durch.

Nach verpatztem Start ein Spiel auf Augenhöhe

Die Dingdenerinnen erwischten in Niedersachsen einen alles andere als guten Start. Der erste Satz ging klar und deutlich mit 13:25 verloren. „Beim Gegner lief alles, bei uns nichts zusammen. Wir kamen nicht hinterher“, so Wouterse. Erst am Ende fanden die Gäste besser in die Partie. Am Satzverlust änderte die Leistungssteigerung aber nichts mehr. Den Schwung aus der Schlussphase nahmen die Blau-Weißen jedoch mit in den zweiten Durchgang, in dem es dann deutlich besser klappte. „Da war es ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Wouterse. Sein Team glich durch ein 25:21 nach Sätzen aus.

Sophie Emming zur besten Spielerin gewählt

Auch im dritten Satz lief es für die Dingdenerinnen lange Zeit gut. Beim Stand von 23:21 waren sie auf dem besten Weg zur Führung. Durch leichtfertige Fehler gaben die Gäste den sicher geglaubten Satz aber noch aus der Hand. „Wir sind unnötigerweise zu hohes Risiko gegangen“, stellte Wouterse fest. Von dem kurzen Schock zeigten sich die Gäste jedoch unbeirrt und rissen den vierten Durchgang mit 25:18 an sich.

„Es war beeindruckend zu sehen, wie sich die Mannschaft dann zurückgekämpft hat. Das ist nicht selbstverständlich", freute sich der BWD-Übungsleiter. Libera Sophie Emming wurde bei den Gästen zur wertvollsten Spielerin gewählt. „Sie hat ein paar sehr wichtige Bälle vom Boden weggeholt. Heute hatte aber jede Spielerin ein sehr hohes Niveau", sagte der zufriedene niederländische Übungsleiter.