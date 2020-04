BW Dingden muss Wirtschaftlichkeit nicht prüfen lassen

Dirk Kappmeyer, Teammanager des Volleyball-Zweitligisten BW Dingden, beschäftigt sich in diesen Tagen mit dem wirtschaftlichen Teil des Lizenzantrags. „Ich war gerade dabei“, erzählt er. Doch der Vorstand der Volleyball-Bundesligen (VBL) hat seine Arbeit nun überflüssig gemacht. Aufgrund der Corona-Krise und seiner Folgen soll in der 2. Bundesliga auf die wirtschaftliche Lizenzierung komplett verzichtet werden. Allerdings sollen die Vereine der 1. und 2. Bundesliga über diese und weitere Regelungen noch in einer Videokonferenz in dieser Woche abstimmen.

Außerdem ist vorgesehen, die Lizenzgebühren in Raten zahlen zu können sowie weitere Einzelmaßnahmen auszusetzen. Diese waren wie beispielsweise die Nachwuchsförderung in den vergangenen Jahren beschlossen worden und sollten in der Spielzeit 2020/21 in Kraft treten. „Davon sind wir weniger betroffen, da wir Jugend-Mannschaften haben“, sagt Abteilungsleiter Johannes Dickmann.

Deshalb sieht er für BW Dingden auch kein Einsparpotenzial, das die VBL für Zweitligisten im „mittleren fünfstelligen Bereich“ angesetzt hat. Knapp 600 Euro weniger – 4500 statt 5040 Euro – werden bei 14 Teams in der 2. Bundesliga für die Schiedsrichter fällig. Sie verzichten in der neuen Saison auf ein Teil des Honorars.

„Der Erhalt und die wirtschaftliche Stabilisierung aller Standorte hat oberste Priorität“, begründet VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung die Maßnahmen.