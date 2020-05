BW Dingden sagt die Feier zum 100-jährigen Bestehen ab

Hamminkeln. Das 100-jährige Bestehen scheint BW Dingden wegen der Corona-Krise eher in aller Stille feiern zu müssen. Die Party Mitte August fällt aus.

Nun hat auch BW Dingden die Reißleine gezogen. Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen vom 14. bis 16. August sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt. „Es ist einfach zu aufwendig und risikoreich“, sagt der 2. Vorsitzende Johannes Dickmann. Für den Freitag (14. August) war eine große Fete rund um das neue Vereinsheim inklusive dessen Einweihung geplant, der Samstag sollte als großes Familienfest mit allen Mitgliedern steigen und am Sonntag hatten sich hauptsächlich die Honoratioren angesagt.

In der ersten nicht-virtuellen Vorstandssitzung seit Wochen – natürlich mit dem gebührenden Abstand – beschlossen die blau-weißen Verantwortlichen, zunächst einmal alles auf Eis zu legen. Eingebettet wären diese Geburtstags-Feierlichkeiten Mitte August in den ersten Spieltag der neuen Fußball-Saison gewesen. Doch wann diese wirklich startet, das steht derzeit noch in den Sternen. Ebenfalls unklar ist, ob BWD die geplanten Programmpunkte nachholt.

„Wir wissen es noch nicht. Es schiebt sich ja auch bei anderen Vereinen alles nach hinten“, erläutert Johannes Dickmann. Auf jeden Fall „hätte es im August gar keinen Sinn gemacht“. Die Verantwortlichen spielen derzeit mit dem Gedanken, dass jede Abteilung einzeln etwas auf die Beine stellt. „Aber das ist auch noch alles in der Schwebe“, sagt der 2. Vorsitzende. So bleibt den Blau-Weißen derzeit kaum etwas anderes übrig, als abzuwarten – wie sich die Coronavirus-Pandemie entwickelt und welche Einschränkungen es gibt. Vielleicht können dann einzelne Programmpunkte zum 100-jährigen Bestehen kurzfristig organisiert werden.