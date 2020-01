BW Dingden setzt im sechsten Spiel seine Heimserie fort

Die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden bauten beim 3:1 (25:13, 25:17, 14:25, 25:21)-Sieg gegen den Neuling BSV Ostbevern ihre Heimserie weiter aus. Die Blau-Weißen gewannen ihr sechstes Spiel in Folge in der Halle am Mumbecker Bach. Das Team von Trainer Marinus Wouterses hält durch diesen wichtigen Dreier die Abstiegszone auf Distanz.

Mit Greta Klein-Hitpaß feierte eine Rückkehrerin, sie hatte zuletzt 2016/17 für BWD aufgeschlagen, ihr Debüt. „Greta hat enormes Potential und ist besonders stark im Angriff und im Block. Sie hat heute sehr wichtige Punkte gemacht. Wir sind froh, dass sie sich uns angeschlossen hat“, freute sich Wouterse über die Verpflichtung. Die 18-jährige Beachvolleyball-Spezialistin hatte am Sportgymnasium in Münster ihr Abitur gebaut, zuletzt für den MTV Stuttgart II gespielt und war im Beachvolleyball-Zentrum in Stuttgart aktiv.

BW Dingden führt Neuling phasenweise vor

Vor rund 200 Zuschauern starteten die Dingdenerinnen fokussiert in die Partie. Nach einer relativ ausgeglichenen Anfangsphase spielten sich die Gastgeberinnen in einen Rausch. Bei Ostbevern schlichen sich immer wieder einfache Fehler ein. So setzten sich die Blau-Weißen mit 25:13 im ersten Satz durch. Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nicht. BWD führte den Aufsteiger phasenweise vor. Der Gast fand keine Antwort auf die heimstarken Dingdenerinnen und musste auch diesen Abschnitt deutlich mit 17:25 abgeben.

„In den ersten beiden Sätzen haben wir den Matchplan super umgesetzt. Aufschlag und Block funktionierten hervorragend. Auch die Außenspielerinnen haben wir gut in Szene gesetzt. Natürlich haben wir von den Fehlern des Gastes profitiert. Dennoch war das eine starke Teamleistung“, lobte der 63-jährige Niederländer.

Dingdener Schwächephase im dritten Satz

Im dritten Durchgang wendete sich allerdings das Blatt zugunsten des BSV. Der Aufsteiger überraschte mit neu entfachter Motivation und nutzte dabei eine Schwächephase des Gastgebers für sich. Die BWD-Spielerinnen bissen sich beim 14:25 die Zähne an dem starken Block des Gegners aus. „Der dritte Satz im Volleyball ist immer trügerisch, wenn man führt. Meine Spielerinnen wurden zunehmend nervös und hatten in der Annahme enorme Probleme“, sagte Wouterse.

Im vierten Abschnitt zeigten die Blau-Weißen wieder ihr aus den ersten beiden Durchgängen bekanntes Gesicht. Zwischenzeitlich führte BWD mit 10:2 und konnte den Satz auch mit 25:21 gewinnen. Zur wertvollsten Spielerin wurde Katrin Kappmeyer gekürt. „Solche Siege gegen direkte Konkurrenten sind besonders wichtig. Derzeit zeigen wir einfach ein gutes Volleyballspiel“, resümierte Wouterse.