BW Dingden: Verspielt, verpfiffen, verloren gegen Leverkusen

Am Samstagabend herrschte Ratlosigkeit in der Sporthalle am Mumbecker Bach. Die Volleyballerinnen von BW Dingden hatten bereits zwei Matchbälle von Bayer Leverkusen abgewehrt, dann nahm sich Greta Klein-Hitpaß ein Herz und schmetterte den Ball gut platziert und nahe der Linie auf der linken Seite. Während alle Blau-Weißen frenetisch begannen zu jubeln, hatten die beiden Schiedsrichter aber alles anders gesehen und gaben den Ball aus. Was folgte waren Zorn und Enttäuschung.

Während Dingdens Coach Marinus Wouterse den beiden Unparteiischen böse Blicke entgegenwarf, kullerten bei Katrin Kappmeyer, die einmal mehr als beste Dingdener Spielerin ausgezeichnet wurde, sogar ein paar Tränen. Die 2:3 (25:19, 23:25, 25:22, 16:25, 13:15)-Niederlage war für die Gastgeberinnen ebenso bitter wie unnötig.

Dingdenerinnen machen bei eigenem Aufschlag als auch in der Annahme eine gute Figur

Die Wouterse-Sechs präsentierte sich zu Beginn der Partie stark und konnte sich Mitte des ersten Satzes auf 15:11 absetzen. Beim Stand von 17:13 erzielte Katrin Kappmeyer einen Punkt per Angabe, doch die Unparteiischen gaben des Ball aus. Die Gäste kamen noch einmal heran, aber in Dingden hingen die Trauben hoch am Samstagabend. Die Gastgeberinnen machten sowohl bei eigenem Aufschlag, als auch in der Annahme eine gute Figur und gewannen den Durchgang völlig zurecht.

Auch im zweiten Spielabschnitt wussten die Dingdenerinnen zu überzeugen und arbeiteten sich einen vielversprechenden 21:14-Vorsprung heraus. Dieser wurde dann durch einfache Fehler und die steigende Qualität der Werkssechs noch verspielt. Die Gäste kamen vor allem über ihre starke Außenangreiferin Sarah Overländer zum Erfolg und glichen nach Sätzen aus.

Trainer Wouterse: „Dass der Ball drin war, hat jeder gesehen – außer zwei Personen“

Für einen Bruch im Spiel sorgte der Leverkusener Satzgewinn allerdings nicht. Dingden zeigte sich weiter in guter Form und sicherte sich mit dem Gewinn des dritten Satzes dann auch den verdienten Punkt. Bitter nur, dass es zu diesem Zeitpunkt auch schon 3:0 hätte stehen können. Im vierten Abschnitt ging der Wouterse-Sechs allmählich die Puste aus. Die Gäste holten sich den Satz deutlich und erzwangen so den entscheidenden fünften Satz.

Dieser blieb ausgeglichen, bis sich die Werkssechs auf 14:11 absetzte. Nach zwei vergebenen Matchbällen trat das Anfangs beschriebene Szenario ein. Jubel auf der einen, Trauer auf der anderen Seite. Marinus Wouterse war fassungslos nach dem Spiel: „Dass der Ball drin war, hat jeder gesehen – außer zwei Personen. Meine Mannschaft hat ein super Spiel gemacht, ist im dritten Satz gut wieder reingekommen und hatte bis zum Schluss die Chance. Schade, dass wir nicht belohnt wurden.“ Immerhin war es der erste Zweitliga-Zähler für BWD gegen Leverkusen.