BW Wertherbruch will ein gestandener A-Ligist werden

Gemischte Gefühle beschleichen Rene Olejniczak, wenn er auf die Partien der aktuellen Spielzeit bis zur Winterpause zurückblickt. Die zweite Saison in der Kreisliga A verlief bisher für die Kicker von BW Wertherbruch mit Höhen und Tiefen, so dass der Coach mit seinem Team zwar zufrieden ist, zugleich aber auch weiß, dass ein klein wenig mehr drin gewesen wäre als die überzeugenden 28 Punkte aus den 17 bisherigen Begegnungen. „Das ist aber insgesamt eine sehr ordentliche Halbserie, die wir hingelegt haben”, sagt er. „Es ist vor allem der Beleg, dass wir nach eineinhalb Jahren in der A-Liga dabei sind, ein gestandener Kreisligist zu werden.”

Auf diesem Weg gehören Leistungsschwankungen ganz offensichtlich dazu. So gelangen dem Wertherbrucher Fußball-Kollektiv bemerkenswerte Erfolge gegen die drei Spitzenteams aus Millingen, Haldern und Spellen, andererseits unterlag man aber auch im Gastspiel beim potenziellen Abstiegskandidaten SV Krechting ein wenig überraschend mit 1:3. In dieser Partie fehlten jedoch zahlreiche Stammkräfte aus Verletzungsgründen. „Das war eines der bitteren Spiele”, sagt Olejniczak rückblickend. „Aber insgesamt sind wir auf einem richtig guten Weg, auf dem es uns gelingt, auch die jungen Leute mehr und mehr einzubinden.”

Leonardo Moschüring lange auf Eis gelegt

Allerdings lief trotz des Zwischenergebnisses bei Weitem nicht alles nach Plan. Schon früh in der Runde erwischte das Team von Olejniczak das Verletzungspech. So musste Kapitän Danny Verbücheln, eine zentrale Figur im Spiel der Blau-Weißen, immer mal wieder passen. Besonders schwer aber wog dabei der dauerhafte Ausfall von Leonardo Moschüring, der in den ersten sechs Saisonspielen bereits acht Treffer erzielen konnte, danach aber wegen massiver Hüftprobleme bis zum Jahresende keinen einzigen Einsatz mehr hatte. „Dieser Mann ist einfach nicht zu ersetzen”, so der Coach. „Ich gehe aber davon aus, dass er nach der Winterpause wieder zur Verfügung stehen wird.”

Youngster bei BW Wertherbruch sind im Kommen

Dafür durfte sich der Coach über die Entwicklung einiger Nachwuchskräfte freuen. Mittelfeldspieler Lars Bollmann zum Beispiel, der in der vergangenen Saison noch in der vereinseigenen Jugend kickte, stand in 16 der 17 Begegnungen auf dem Platz. Auch Max Aholt und David Naves hatten hin und wieder die Gelegenheit, vorspielen zu können und dürfen wiederkommen. „Beide sollen bei uns ihre Erfahrungen sammeln, aber auch weiterhin in der zweiten Mannschaft Spielpraxis bekommen”, sagt Olejniczak.

Jan Hegmann bereitet BWW-Trainer große Freude

Der einzige gestandene Neuzugang im Sommer war Jan Hegmann, der aus der B-Liga vom 1. FC Heelden zu den Wertherbrucher Kickern stieß. Der 21-jährige Stürmer ist schnell und sprintstark, kam aber in der ersten Saisonhälfte oft über eine Jokerrolle nicht hinaus. Dennoch ist Olejniczak auch mit seiner Performance zufrieden. „Jan funktioniert besser und besser, und ich bin froh, dass er da ist”, sagt der Coach. „Als Angreifer ist er eine Waffe, gegen die kein Verteidiger gern spielt, wenn er in der Schlussphase seine Schnelligkeit ausspielen kann.“

Der eingeschlagene Weg soll auch in den Begegnungen nach der Winterpause fortgesetzt werden, die am 9. Februar mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer Fortuna Millingen endet. Die Millinger haben nach der 0:2-Niederlage Ende August sicher noch eine Rechnung offen, Angst aber macht das dem Trainer der Blau-Weißen nicht. „Wir mögen solche Spiele”, sagt er. „Da müssen wir nicht unbedingt punkten, weshalb Siege dann um so schöner sein können.”

Alles in allem will er mit seinem Team nach dem zehnten Rang in der zurückliegenden Serie am Ende dieser Saison einen einstelligen Tabellenplatz belegen. „Aber das allein zählt nicht”, sagt er. „Ebenso wichtig ist, dass wir wieder einen Schritt nach vorn gemacht haben.”