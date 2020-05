Corona: Der PSV Lackhausen wagt ab Montag den Neustart

Am Niederrhein. Die Weseler arbeiten schon lange an der Umsetzung eines vernünftigen Konzepts. Für viele Nachbarn ist die Rückkehr auf den Platz noch kein Thema.

Es wird nicht so sein wie vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Der gewöhnliche Trubel, wie es ihn noch bis Mitte März an den Trainingsabenden auf der Platzanlage am Molkereiweg gab, ist aus Sicherheitsgründen nicht gewünscht. Und dennoch machen die Fußballer des PSV Lackhausen am kommenden Montag mit den ersten Übungseinheiten einen Schritt zurück in eine, wie es Ministerpräsident Armin Laschet wohl ausdrücken würde, verantwortungsvolle Normalität. Die Postsportler sind damit eine Ausnahme. Die allermeisten Clubs haben sich dazu entschlossen, vorläufig weiter zu pausieren.

„Wir möchten unseren Mitgliedern gerne diese Möglichkeit anbieten. Nach acht Wochen ohne Ball am Fuß kann das auch wieder ein Schritt in einen normalen Alltag sein“, sagt Björn Assfelder, Sportlicher Leiter, Jugendtrainer und Coach der ersten Mannschaft. Schon vor einigen Wochen hatten die Verantwortlichen in Lackhausen damit begonnen, sich über die Anforderungen an einen möglichen Neustart auszutauschen. Zuletzt wurde täglich „getagt“. Ergebnis der vielen Gespräche ist ein ausführliches Konzept – angelehnt an die zehn Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes und angepasst an die Gegebenheiten am Molkereiweg.

Einbahnstraßensystem als Eckpfeiler

Ein Eckpfeiler des Konzepts ist ein Einbahnstraßensystem. Die Aktiven betreten die Anlage am Kassenhäuschen und verlassen sie nach einem Rundgang, der sie auch zu ihrem Trainingsplatz geführt hat, über das hintere Törchen am Parkplatz. Die Trainingsplätze sind in bis zu 32 Quadrate eingeteilt, um Abstände zu gewährleisten. Damit sich nur zwei Teams gleichzeitig auf der Anlage befinden, sind zwischen den Einheiten 15-minütige Puffer eingebaut. Acht Desinfektionsmittelspender wurden angebracht, die Materialgarage dürfen nur noch die Übungsleiter, und das einzeln, betreten. „Unser Konzept ist sicherlich nicht perfekt. Aber wenn das Training angelaufen ist, werden wir uns immer wieder hinterfragen und schauen, was wir noch verbessern können“, sagt Assfelder, nach dessen Aussage sich auch das Weseler Landesliga-Team schon sehr auf die Rückkehr auf den Platz freut.

Dass auf Grund der Vorgaben des Landessportbundes kein vernünftiges Training möglich sei, hält der 37-Jährige für Quatsch: „Ein Abschlussspiel kann man natürlich nicht machen, aber es gibt unfassbar viele Möglichkeiten.“ Auch darüber tauschen sich die Coaches in Lackhausen jetzt regelmäßig aus. Denn einerseits treffe man sich natürlich um Spaß zu haben, andererseits wolle der Verein auch die Entwicklung, gerade der jüngeren Jahrgänge, weiter vernünftig fordern.

Für den Bislich-Vorsitzenden Faerber rechtfertigt der Aufwand den Ertrag nicht

Beim A-Ligisten SV Bislich wird es in den nächsten Tagen definitiv noch keine Rückkehr auf den Platz geben. „Wir warten jetzt erst einmal ab, wie der Verband entscheidet. Wenn die Saison ohnehin abgebrochen wird, macht es für mich keinen großen Sinn jetzt wieder zu anzufangen“, sagt der Bislicher Vorsitzende Hans-Peter Faerber. Das Erfüllen sämtlicher Vorgaben sei nunmal auch sehr schwierig: „Da rechtfertigt der Aufwand den Ertrag nicht.“

Auch die Verantwortlichen des SV Schermbeck haben sich dazu entschlossen, vorerst nicht auf den Platz zurückzukehren. „Das ist uns einfach noch zu riskant. Kurz vor dem 30. Mai bewerten wir die Lage neu und entscheiden, ob ein Start dann vielleicht Sinn macht“, sagt der Abteilungsvorsitzende Michael Steinrötter. Ein sofortiger Einstieg sei außerdem noch nicht denkbar, weil das grüne Licht der Gemeinde fehlt. Steinrötter: „Wir haben ein Konzept vorgelegt und warten noch auf eine Antwort.“

BW Dingden wartet auf ein Ende der Kontaktsperre

Ausführlich Gedanken über ein Sicherheitskonzept hat sich auch der Hamminkelner SV schon gemacht, bei der Vorstandssitzung am Dienstagabend kamen die HSV-Entscheider dennoch einstimmig zu der Auffassung, ebenfalls noch bis zum 30. Mai zu warten. „Unsere Nachbarvereine machen das alle ähnlich. Wir wollen auch einen Schnellschuss vermeiden. Natürlich ist es gerade für die Kinder und Jugendlichen schade, aber die 14 Tage ohne Fußball halten die jetzt auch noch aus“, sagt Arndt Spaan aus dem HSV-Jugendvorstand.

Nachbar BW Dingden will, so Pressesprecher Rainer Ahlers, „mindestens bis zum aktuellen Ende der Kontaktsperre auch nicht trainieren.“ Das habe mit der Umsetzbarkeit der Auflagen zu tun, die für den Verein nicht praktikabel seien. „Sollte die Kontaktsperre zu Beginn des nächsten Monats aufgelöst werden und dann ein umsetzbares Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb eines Amateurvereins vorliegen, könnten wir den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen“, so Ahlers.