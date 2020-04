Corona: Drevenacker Abendlauf fällt in diesem Jahr aus

2009 war es ein starkes Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen, die den Drevenacker Abendlauf vorzeitig beendeten. Diesmal ist es eine noch höhere, wenn auch fast unsichtbare Gewalt, die die 17. Auflage der populären Laufveranstaltung am 3. Juli verhindert.

„Schweren Herzens haben wir entschieden, den Lauf für dieses Jahr komplett abzusagen“, erläutert Manfred Franz, Beisitzer der Abteilung Turnen und Leichtathletik der ausrichtenden TuS Drevenack, die Zwangspause durch die Corona-Pandemie. „Natürlich steckt da wie bei vielen anderen Veranstaltungen bereits eine Menge Arbeit, Herzblut und Geld drin. Aber wir haben ja quasi keine Wahl.“

133 Starter plus die automatisch angemeldeten NRZ-Heimatläufer hatten sich für die diversen Strecken mit Start und Ziel im Stadion Drevenack bereits angekündigt. Eine Verschiebung der Veranstaltung in den Herbst kommt für Franz nicht in Frage.

„Theoretisch gäbe es Anfang September noch einen möglichen Termin für unsere Region. Aber wie die Kollegen in Hamminkeln oder Wesel ja auch bereits betonen, haben wir eine Verantwortung nicht nur den Teilnehmern, sondern auch den vielen Helfern gegenüber“, so der Abendlauf-Chef-Organisator. „Wir haben normalerweise rund 1400 Teilnehmer, zusammen mit den Helfern und Zuschauern sind das 2000 Leute. Und ich glaube nicht, dass bis dahin ein Impfstoff gegen das Virus entwickelt ist.“

Manfred Franz weiter: „Zudem bliebe die Unsicherheit, ob dieser Termin im September überhaupt zu halten ist. Möglicherweise würden wir erneut alles in die Wege leiten und zwei Wochen vorher verlängert die Politik das Verbot für Großveranstaltung über den 31. August hinaus.“

So steigt der nächste Abendlauf der TuS Drevenack erst wieder am Freitag, 2. Juli, 2021. „Wenn man uns lässt, würden wir den dann sehr gerne wieder ausrichten“, schließt Manfred Franz.