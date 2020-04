Corona-Krise: Referee Marcel Pelgrim vermisst den Fußball

So richtig glücklich ist er nicht. Wie auch, schließlich geht es ihm wie vielen anderen in diesen Tagen und Wochen. Covid-19 hat das Land derzeit voll im Griff, und die Corona-Krise trifft auch Marcel Pelgrim. Der gebürtige Bocholter, der im Hauptberuf als Angestellter eines Lebensmittellabors als Kundenbetreuer im Qualitätsmanagement unterwegs ist, vermisst derzeit vor allem den Fußball. Und das aus gutem Grund. Die Spielpause in sämtlichen Ligen dieses Landes trifft den 43-Jährigen deshalb besonders hart, weil Pelgrim schon seit vielen Jahren als Schiedsrichter-Assistent in der Bundesliga aktiv ist. Und als solcher geht es ihm nicht anders als den kickenden Profis. Er muss zu Hause bleiben, wenn eigentlich Spieltag wäre. „Über ein solches Szenario hat man sich doch niemals Gedanken gemacht”, sagt er. „Klar, ich vermisse den Sport und alles was damit zusammenhängt.”

Seit der Saison 2007/08 gehört Pelgrim dem DFB-Kader an, wo er nach drei Spielzeiten in der 2. Liga dann sogar den Sprung in die Bundesliga machte. Und dort winkt er nun bereits in seiner zehnten Spielzeit an der Außenlinie seinen jeweiligen Chefs zu. Das war eine Zeit lang Felix Zwayer, aktuell gehört er zum Schiedsrichter-Team von Marco Fritz. Immerhin kam er in dieser Zeit bereits auf beachtliche 135 Bundesliga-Einsätze.

Marcel Pelgrim ist seit fast 30 Jahren im Schiedsrichter-Wesen unterwegs

Seit fast 30 Jahren ist Pelgrim bereits im Referee-Wesen unterwegs. Schon als 14-jähriger Nachwuchs-Schiedsrichter griff der junge Mann zur Pfeife und leitete seine ersten Begegnungen, damals natürlich im Kinder- und Jugendbereich. Früher wäre es auch gar nicht gegangen. Der DFB hatte das Mindestalter zu jener Zeit so festgelegt. „Ich gehörte damals sicher zu den allerjüngsten Schiedsrichtern landesweit”, sagt der Mann aus Loikum, dem kleinsten Ortsteil Hamminkelns, und erzählt dabei von der familiären Vorbelastung. Sein Vater Johannes Pelgrim, heute Mitglied im Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss, war zu der Zeit schon einige Jahre als Unparteiischer in den unteren Ligen tätig. „Da bin ich als Jugendlicher auf den Zug aufgesprungen.”

Marcel Pelgrim (hinten rechrts) als Assistent in Hamburg. Foto: Foto: NRZ

Seinen ersten Einsatz hatte Sohn Marcel 1991 beim Spiel der F II des 1. FC Bocholt gegen GW Vardingholt. Während viele seiner damaligen Altersgenossen noch von der großen Fußballkarriere träumten, griff der junge Mann, der damals dem SV Hemden angehörte, früh zu Pfeife und Karten und machte das offenbar so gut, dass er – quasi von Spielzeit zu Spielzeit – in immer höheren Leistungsklassen pfiff.

Mit 20 leitete Pelgrim bereits Landesliga-Partien, mehr allerdings war auf Kreisebene erst einmal nicht möglich. Insofern war es zu jenem frühen Zeitpunkt nicht im mindesten abzusehen, dass es ihn einmal bis in die Bundesliga und bis in den Profifußball tragen würde. „Ich habe zwar stets auch die entsprechenden Prüfungen abgelegt”, sagt er. „Aber so etwas kannst du dir ja nicht zum Ziel setzen.”

Insofern kamen sicher auch ein paar glückliche Umstände zusammen, die der Karriere des Marcel Pelgrim die erforderlichen Initialzündungen verpassten. So wurde der 1997 unter Schiedsrichter Marcus Buchkremer Assistent in der Regionalliga. „Das war der wichtigste Schritt in Richtung der jetzigen Assistenz-Zeit“, sagt Marcel Pelgrim. „Buchkremer hat mich an die Hand genommen. Ihm habe ich ähnlich viel zu verdanken wie meinem Vater.”

Über die A-Jugend-Bundesliga zu den Profis

Persönlichkeit, Auftreten, Engagement und die Perspektive verhalfen ihm dann über die A-Jugend-Bundesliga (2003 bis 2006) schließlich in den Profi-Fußball, wo heute vor vielen tausend Zuschauern die hoch bezahlten Erstliga-Kicker seinem Wink mit der Fahne Folge zu leisten haben. Nervös macht ihn das schon lange nicht mehr. Natürlich sei es ein eindrückliches Gefühl, in einem voll besetzten Stadion ein nicht unbedeutender Teil des Ganzen zu sein. „Aber so schön das ist”, sagt Pelgrim, „musst du die äußeren Bedingungen so gut es geht ausblenden und den Fokus komplett auf die Spielleitung richten.”

Und wenn Fehler passieren – und die passieren sicher – kann er mittlerweile auch damit sehr gut umgehen. „Natürlich registriere ich es, wenn die Zuschauer mit einer meiner Entscheidungen nicht einverstanden sind”, sagt Pelgrim. Aber die Kritik in Form von Unmutsbekundungen so vieler Zuschauer verschwindet dann nicht selten auch in der Anonymität der Masse. „Viel unangenehmer ist der eine alte Mann mit Hut, der am Fußballplatz steht und dich die gesamte Spielzeit über beschimpft”, sagt Pelgrim. „Deshalb habe ich noch immer den allergrößten Respekt vor den Schiedsrichtern in der Landesliga und in den Ligen darunter. Da ist der Kontakt zu den Zuschauern viel unmittelbarer.”

Marcel Pelgrim hat keinen Lieblingsverein

In der Bundesliga hingegen geht es deutlich professioneller zu. Natürlich – das belegen auch die TV-Bilder sehr häufig – sind sich Schiedsrichter und Assistenten auf der einen Seite, und die Spieler oder Trainer auf der anderen Seite nicht immer einig über gefällte Entscheidungen. „Aber anders als die Fernsehbilder das oft Glauben machen, ist das Innenverhältnis in der Liga viel besser als es nach außen zu sein scheint”, so Pelgrim, der schon seit Kindertagen keinen Lieblingsverein mehr hat. „Für mich spielt da rot gegen gelb oder blau gegen weiß”, sagt er. „Ich möchte die totale Unabhängigkeit leben.”

Aktuell allerdings ist der Bundesliga-Alltag weit weg. Seine erste Bürgerpflicht lautet: fit halten und bereit sein, wenn es wieder weitergeht. Dafür hat die Liga eigens einen Schiedsrichter-Trainer, der den Referees und ihren Assistenten individuelle Trainingspläne mitgegeben hat. „Vieles in Sachen Fitness aber fällt in den eigenen Verantwortungsbereich”, so Pelgrim. Das allerdings fällt dem passionierten Dauerläufer nicht sehr schwer. „Ich laufe gern und nehme, wenn die Zeit es erlaubt, auch an Wettkämpfen teil.”

Beim Pokalfinale zwischen BVB und Bayern dabei

Gegenwärtig allerdings kann er – wie es schon sein Vater mit ihm tat – seinem Sohn Fiete auf die Sprünge helfen. Der 13-jährige Pelgrim tritt in die Fußstapfen seines Vaters Marcel und ist für GW Lankern bereits als Schiedsrichter unterwegs. Ganz offenbar ist die Pfeiferei bei den Pelgrims so etwas wie Family-Business. Bleibt abzuwarten, ob der Nachwuchs ähnlich erfolgreich sein wird wie der Familienvorstand. Immerhin durfte Marcel Pelgrim im Mai 2016 das Pokalfinale zwischen dem BVB und den Bayern – die Münchner gewannen im Elfmeterschießen – an der Seitenlinie ebenso begleiten wie 2013 das Eröffnungsspiel der 50. Bundesliga-Saison zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Das sind die Erinnerungen, von denen er in der fußballlosen Zeit zehrt. „Dennoch bin ich richtig froh, wenn es endlich wieder weitergeht”, sagt er.