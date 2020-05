Corona-Krise: Tennisclubs in der Region müssen weiter warten

Am Niederrhein. Auch die Vereine in Wesel und Hamminkeln sind enttäuscht. Aus dem erhofften Start am Montag wird nichts. Dabei ist man sehr gut vorbereitet.

In Rheinland-Pfalz gab es am Mai-Feiertag erstmals in der Corona-Krise wieder Tennis. Die neue Exo-Tennis-Serie, die nicht zur ATP-Tour gehört, startete unter anderem mit Profi Dustin Brown in Höhr-Grenzhausen. Live auf der Internet-Plattform Tennis Channel International, allerdings ohne Zuschauer vor Ort. Für Dietloff von Arnim, den Vorsitzenden des Tennisverbandes Niederrhein (TVN), ist dies ein Grund, eine zeitige Wiederaufnahme seines Sports in den Vereinen weiter zu forcieren.

Am Donnerstag gab es von der Landespolitik zunächst einmal nicht das erhoffte Grüne Licht. Nächster Termin wäre der 6. Mai, wenn die Bundesregerierung erneut über gesellschaftliche Lockerungen diskutiert. „Wir können im Tennis jegliche Vorgaben wie Abstandsregeln oder Sport an der frischen Luft einhalten“, betont von Arnim. Der Mitte Mai mit seinen TVN-Vorstandskollegen darüber beraten wird, ob und wie die Medenspiele ab 10. Juni losgehen können.

Marion Schmitt aus Mehrhoog: „Wir sind todtraurig“

Dann gilt es, diverse Fragen zu klären. Gibt es Doppel? Wird mit Auf- und Abstieg gespielt? Gibt es Einschränkungen für hohe Altersklassen? Drohen Ordnungsgelder, wenn eine Mannschaft nicht antreten kann oder will? „Wichtig ist, dass wir im Tennis das Ziel der Wiedereröffnung verfolgen. Ein Stück mehr Normalität ist ebenso wichtig für den Kopf wie aktiver Sport für die Beine“, hebt von Arnim hervor.

Auch beim TC Mehrhoog war die Hoffnung groß gewesen, zu Beginn der nächsten Woche endlich die ersten Bälle auf der schmucken Anlage im Hogenbusch schlagen zu können: „Wir sind wirklich todtraurig, dass es noch nicht losgehen kann“, sagt TCM-Pressesprecherin Marion Schmitt. Für den heutigen Samstag hatten sich die Mehrhooger Verantwortlichen bereits fest verabredet, um die allerletzten Handgriffe auf den Courts zu erledigen und die Netze aufzuhängen. „Jetzt stehen wir einfach weiter in den Startlöchern und scharren mit den Hufen. Klar ist, dass wir uns weiter an die Vorgaben halten und nicht einfach auf die Plätze gehen“, betont Schmitt.

In Hamminkeln wird auch über eine App nachgedacht

Der Mehrhooger Vorsitzende Jörg Giesen rechnet auch damit, dass sich die Mitglieder nicht mehr lange in Geduld üben müssen: „Wir planen jetzt für die darauffolgende Woche.“

Beim Hamminkelner TC 75 haben sie sich in den letzten Tagen bereits viele Gedanken gemacht, wie sich Sicherheit und Hygiene im Trainingsbetrieb auf der Anlage an der Roßmühle noch weiter steigern lassen könnten. „Wir haben extra ausreichend Desinfektionsmittel besorgt, die Toiletten von den Umkleiden, die ja nicht geöffnet werden dürfen, getrennt und haben auch schon einen Corona-Beauftragten, wie vom Verband gefordert“, erzählt HTC-Sportwart Christian Recker. Im Gespräch sei außerdem eine App, mit der sich die Platzbelegung bequem von zu Hause steuern ließe, „damit nicht zu viele Leute gleichzeitig auf der Anlage sind.“ Von der Politik zeigt sich Recker enttäuscht: „Es wurde ja am Donnerstag überhaupt nicht über uns gesprochen. Das finde ich schon schade.“

Steffen Ohlmann wird von RGO-Mitgliedern gelöchert

Was Recker enttäuscht, hat Steffen Ohlmann, Sportwart bei Rot-Gold Obrighoven, gar nicht anders erwartet: „Es wurde ja vorher angekündigt, dass keine weitreichenden Entscheidungen gefällt werden sollten. Ich hoffe aber, dass wir am 6. Mai die Freigabe bekommen. Uns fragen auch immer mehr Mitglieder, wann wir endlich auf die Plätze können.“

Was die Möglichkeit von Medenspielen ab Mitte Juni angeht, sind die Vereinsvertreter eher skeptisch. Bei den Mitgliedern stünde ohnehin gerade das zwanglose Freizeit-Spiel mit Freunden und Bekannten zum Zwecke des sportlichen Ausgleichs deutlich höher im Kurs als der Konkurrenzkampf mit anderen Vereinen. „Wenn es in diesem Jahr keine Medenspiele gäbe, könnten wir auch damit leben. Zumal durch die Verlegung bis in den September hinein ja auch Veranstaltungen wie Stadtmeisterschaften gefährdet wären. Vielleicht können die dann wenigstens stattfinden“, sagt Christian Recker. Marion Schmitt sieht das ähnlich: „Man muss sich doch auch fragen, unter welchen Rahmenbedingungen die Medenspiele überhaupt laufen würden.“ Schließlich spiele gerade in den Wettkämpfen der unteren Klassen der gesellige Teil einer solchen Partie eine große Rolle.