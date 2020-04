Corona: Moonlightlauf der Lauffreunde HADI Wesel fällt aus

Dieter Kloß hatte es bereits prophezeit, nun hat es der Vorstand der Lauffreunde HADI Wesel beschlossen. Der 13. Moonlightlauf (22. Mai) und die zweite Auflage des Eselwalk (23. Mai) am Auesee werden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und in diesem Jahr auch nicht mehr nachgeholt. Dafür richtet der Verein zusammen mit Zeitnehmer Taf-Timing in Kürze eine virtuelle Alternative ein.

„Wir hatten mit dem Vorstand erstmals eine Videokonferenz, die sehr harmonisch verlaufen ist und mit einem eindeutigen Ergebnis endete“, so der HADI-Vorsitzende. „Selbst wenn in den kommenden Wochen versucht wird, den Alltag wieder etwas zu normalisieren: An den derzeit geltenden Abstandsregeln wird sich nicht viel ändern und unter diesen Voraussetzungen sind solche Veranstaltungen einfach nicht durchführbar.“

Corona: Gerade die Helfer gehören zur Risikogruppe

Bereits vor einer Woche hatte Kloß daran erinnert, dass es bei solchen Großereignissen ja nicht nur um die Teilnehmer, sondern auch um die Helfer gehe: „Wir hätten für beide Veranstaltungen zahlreiche Helfer gehabt, aber die gehören vom Alter her nun einmal zur Risikogruppe. Deshalb gibt es da für uns auch keine zwei Meinungen.“

Als Alternative ruft der Verein nun den Moonlightlauf@home ins Leben. „Die sieben Kilometer können überall gelaufen oder gewalkt und die Zeiten zwischen dem 22. Mai, 12 Uhr und 25. Mai, 20 Uhr, zum Beispiel mit einem Foto von der Laufuhr an Taf-Timing geschickt werden“, erläutert Kloß. „Die 126 Leute, die bereits angemeldet waren und bezahlt hatten, können entweder ihr Startgeld zurück fordern, das Geld spenden oder natürlich damit nun an der virtuellen Version teilnehmen.“

Moonlightlauf@home als Alternative

Denn auch der Moonlightlauf@home kostet eine Startgebühr. „Es entstehen ja auch Unkosten. Aber nach deren Abzug wird hoffentlich einiges übrig bleiben und das Geld spenden wir dann dem Tierheim Wesel“, erläutert der Vorsitzende der Lauffreunde. „Zudem werden wir unsere Sponsoren auf den ausdruckbaren Urkunden präsentieren und uns bei allen Teilnehmern mit einer Postkarte nach Hause für ihre Unterstützung bedanken.“

So kann derzeit nicht gelaufen werden: Der Zieleinlauf beim Moonlightlauf. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Eine ungewöhnliche Aktion in ungewöhnlichen Zeiten, in denen sich der Verein aber der Rückendeckung seiner Mitglieder sicher sein kann. „Wir können im Moment nichts bieten. Der Fähr-Trainingslauf und der Helfertreff wurden bereits abgesagt. Zudem bekomme ich viele Nachrichten, dass die Mitglieder unheimlich den persönlichen Kontakt und das Vereinsleben vermissen“, so Kloß. „Aber wir hatten noch keinen einzigen Austritt und niemand hat seinen Mitgliedsbeitrag zurückgefordert.“

Planungen für Marathon laufen

Weiter laufen bei den HADIs die Planungen für die zweite Auflage des Marathons, der am 3. Januar 2021 erneut als erster Marathon des Jahres in Deutschland angesetzt ist.

„Hinter dem Paarlauf im Juli, den wir in diesem Jahr wegen dem Marathon aus Rücksicht auf die helfenden Mitglieder ja bereits ausgesetzt hatten, steht noch ein großes Fragezeichen“, so Dieter Kloß.