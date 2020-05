Corona-Saisonabbruch: Weseler TV bleibt in der Landesliga

Der Pfeil ist weg! Bis Montag hatte der Weseler TV in der Online-Tabelle der Tischtennis-Landesliga (Gruppe 7) einen roten, nach unten gerichteten Pfeil vor seinem Vereinsnamen stehen. Dieser wies den Tabellenzehnten als Absteiger aus. Doch der Gang in die Bezirksliga bleibt dem „Dino“, der seit einer gefühlten Ewigkeit in der Landesliga an die Platte geht, erspart.

Durch den Corona bedingten Saisonabbruch ergaben sich Änderungen der Durchführungsbestimmungen, die dem WTV den Klassenerhalt durch die Hintertür ermöglichen. Die Tabellenzehnten konnten sich auf freie Plätze in der Landesliga bewerben. „Wir haben uns beraten und uns dazu entscheiden, einen Antrag stellen“, erklärt Mannschaftsführer Gordon Thiel: „Dass die ,Brandmarkung’ durch den Pfeil jetzt schon weg ist, freut uns natürlich.“

Verstärkungen für die nächste Spielzeit sind nicht in Sicht

Aufgrund der dünnen Personaldecke hinkte der WTV ebenso wie der Vorletzte TV Mehrhoog und Schlusslicht Meidericher TTC in dieser Saison hinterher. Die Rot-Weißen konnten kein einziges Mal mit der nominellen Stammsechs antreten. Der Abstand zum neunten Platz, der unter normalen Abständen zur Teilnahme an der Relegation berechtigt hätte, betrug zum Zeitpunkt des Abbruchs sechs Punkte.

Verstärkungen für die nächste Spielzeit sind nicht in Sicht. „Es wird mit Sicherheit nicht einfacher. Aber wir wollen es versuchen“, sagt Gordon Thiel: „Und wir müssen ja ohnehin erstmal abwarten, wann und wie wir wieder Tischtennis spielen können.“

Durch den verspäteten Klassenerhalt des WTV ist künftig von der Verbandsliga abwärts mindestens eine hiesige Mannschaft vertreten. GW Flüren kehrt in die Verbandsliga zurück. Absteiger TV Mehrhoog und Aufsteiger SV Schermbeck spielen in der Bezirksliga, BW Dingden und der TV Mehrhoog II treten in der Bezirksklasse an.