Coronavirus-Lockerungen werden sehr skeptisch gesehen

Am Niederrhein. Für den SV Schermbeck kommt nur Training für die Jugend trotz der Lockerungen bei der Conona-Pandemie infrage. So sieht es bei andere Klubs aus.

Trainingsbetrieb unter strengen Hygieneregeln und ab sofort, normale Einheiten mit Körperkontakt ab dem 30. Mai inklusive der Möglichkeit, wieder in Wettbewerbe einzusteigen – die Lockerungs-Ankündigungen von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) trotz der Coronavirus-Pandemie stoßen bei den Fußball-Vereinen auf wenig Begeisterung. Zumal es mittlerweile wieder Stimmen gibt, die sich eine Fortsetzung der unterbrochenen Saison vorstellen können. Michael Steinrötter nimmt da kein Blatt vor den Mund. „Es wäre total idiotisch, wenn der Verband bei der Entscheidung, ob es zum Abbruch kommt, diese neue Entwicklung berücksichtigen würde“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter des SV Schermbeck.

Vor dem kommenden Dienstag wollen die Schermbecker ihren Waldsportplatz nicht wieder öffnen. Und dann auch nur für die Nachwuchs-Mannschaften bis zu den D-Junioren. „Unser gesamter Seniorenbereich wird nicht mehr trainieren“, kündigt Steinrötter an. Bei der Jugend will er eine Mannschaft pro Tag in kleinen Gruppen „über eine Hygienestraße“ auf den Platz lassen. Dieses Konzept soll ab dem 30. Mai mit den C- bis A-Junioren weiter verfolgt werden. „Ein normales Training kommt für uns dann nicht infrage“, so Steinrötter.

Startschuss beim PSV Lackhausen wohl am 18. Mai

Gedanklich durchgespielt hat Björn Assfelder mal die neuen politische Vorgaben. „Jetzt hätten wir zwei Wochen zum Reinkommen, dann eine Woche Kontakttraining, ab dem 7. Juni die Saison fortsetzen – dann wären wir Ende Juli durch“, so der Trainer des Landesligisten PSV Lackhausen zu seinen „puren theoretischen Überlegungen“. Ihm hätte es vollkommen ausgereicht, „wieder auf dem Platz stehen zu können“. Mit einem „Einbahnstraßen-System“ auf der Anlage am Molkereiweg will PSV-Vorsitzender Stefan Peters die Übungseinheiten wieder möglich machen. Er geht vom Startschuss am 18. Mai aus.

Kein „sinnvolles Training“ ohne Körperkontakt

Erst einmal „die nächsten Tage abwarten“ will Dirk Juch. Er freue sich über die positiven Signale, sei aber auch sehr überrascht gewesen, so der Coach des Landesligisten BW Dingden. Allerdings ist sich der 53-Jährige noch gar nicht sicher, ob er seine Schützlinge überhaupt zu einer Einheit bittet. „Denn ein wirklich sinnvolles Training kann man nicht machen“, sagt der Blau-Weiße, der weiter für einen Saisonabbruch plädiert. BWD befindet sich noch in der Planungsphase, auch in Sachen Hygienekonzept.

„Damit hatte ich nicht gerechnet, ich bin sehr verwundert“, räumt Michael Tyrann ein. Der Trainer des Bezirksligisten Hamminkelner SV bleibt trotz der Lockerungen ein Verfechter des Saisonabbruchs. „Alles andere wäre Schwachsinn. Bis zum 30. Mai mache ich nichts, die Verantwortung kann ich nicht übernehmen“, sagt Tyrann. Abteilungsleiter Jens van Rheinberg möchte zur Abstimmung „kurzfristig in Kontakt mit allen Trainern treten“.

Extra einen Spieler für Abstandsregelung abstellen

Ein genauer Termin der Trainings-Wiederaufnahme ist beim A-Ligisten SV Ringenberg noch nicht bekannt. Coach Dennis Reddmann zeigt sich erfreut darüber, dass „ein bisschen soziales Leben dann wieder da ist“. Keinerlei Verständnis hat er über eventuell neu aufflammende Diskussionen beim Saisonabbruch. „Für mich ist es absolut schwachsinnig und völliger Blödsinn, wenn man darüber nachdenkt, die Meisterschaft fortzusetzen“, sagt Reddmann.

Auch Steffen Herden spricht sich weiterhin für den Abbruch der Spielzeit aus. Der Trainer des SV Bislich würde gerne wissen, „wofür wir überhaupt trainieren. Eine zeitige Entscheidung würde uns allen den Umgang mit der neuen großen Freiheit erleichtern.“ In Bislich wollen sich die Verantwortlichen nun erst einmal Gedanken darüber machen, wie die Vorgaben überhaupt zu realisieren sind. „Eigentlich müssten wir schon einen Spieler dafür abstellen, der allein auf den Abstand achtet“, so Steffen Herden.

Olejniczak sieht Training immer als „gewisses Risiko“ an

René Olejniczak sieht den Fußballverband Niederrhein (FVN) in der Pflicht. „Viel wichtiger als die Lockerung ist, dass der Verband nun Klarheit schafft“, meint der Übungsleiter von BW Wertherbruch. Allerdings kann erst ein Verbandstag (Ende Mai/Anfang Juni) einen Abbruch beschließen. Ob und wann die Blau-Weißen wieder trainieren, dies weiß er noch nicht. „Die Umsetzung der Vorgaben ist möglich, aber schwierig. Und einem gewissen Risiko setzt man sich im Training auch grundsätzlich aus.“

Mit Übungseinheiten, egal in welcher Form, kann sich Aycin Özbek nicht anfreunden. „Einige Leute haben den Ernst der Sache gar nicht verstanden. Für mich gibt es nichts Wichtigeres, als meine und die Gesundheit meiner Familie“, sagt der Trainer des SV Brünen, der in der kommenden Spielzeit zum SV Bislich wechselt. Özbek sieht den Abbruch der Saison als alternativlos an, in Sachen Training „entscheidet letztlich der Verein“.

Grefen: Totaler Blödsinn, Spielzeit zu Ende zu bringen

„Es ist ein positives Signal“, findet Johannes Hengstermann, Geschäftsführer des HSC Berg. Er geht bei einer Platzfreigabe und wenn die Hygienebedingungen zu erfüllen sind von einer „schnellen Wiederaufnahme des Trainings“ aus. Die Saison hat aber auch der HSC-Geschäftsführer trotz der Lockerungen abgehakt.

Thomas Grefen lehnt Passübungen und Training in kleinen Gruppen grundsätzlich ab. „Wir werden abwarten, wie sich das entwickelt“, sagt der Coach des TuS Gahlen. Überhaupt kein Verständnis bringt er für Verfechter der Saisonfortsetzung auf. „Es ist ein totaler Blödsinn, dass einige daran denken, die Spielzeit noch zu Ende bringen zu wollen“, so Grefen.