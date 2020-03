Der BV Wesel RW holt neue Nummer eins und hat Klarheit

Wesel. Nach der Verpflichtung eines Niederländers ist nun endgültig sicher, in welcher Liga der BV Wesel RW kommende Saison an den Start gehen wird.

Lange hatten die Verantwortlichen des BV Wesel RW überlegt, in welcher Klasse die erste Mannschaft nach dem Ende Januar beschlossenen Rückzug aus der 2. Badminton-Bundesliga einen Neuanfang starten solle. Zuletzt war es nur noch eine Unterschrift, die Teammanager Andreas Ruth fehlte, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. Mit der unter Dach und Fach gebrachten Verpflichtung des Niederländers Remco Pots sind sich die Rot-Weißen sicher, künftig in der Regionalliga eine gute Rolle spielen zu können. Es geht also nur eine Etage abwärts.

Kontakt über den ehemaligen BV-Spieler Tim Vaessen

„Wir brauchten unbedingt noch eine neue Nummer eins, die auch Doppel spielen kann. Ich bin mir sicher, dass wir mit Remco da den richtigen Mann verpflichtet haben“, sagt Ruth. Über den Ex-Weseler Tim Vaessen war der Kontakt zu dem 31-jährigen Akteur aus Amersfoort zustande gekommen. Vaessen konnte dem BV dabei auch klare Hinweise über die Leistungsstärke seines Landsmanns geben. „Für den deutschen Markt waren wir zu spät dran, haben auch zwei, drei Absagen kassiert. Mit Remco ging es dann schnell“, erzählt der BV-Teammanager.

Weseler Neuzugang hat schon gegen Marijn Put gespielt

Nach 14 Jahren in der ersten Division, der zweiten Liga in den Niederlanden, reizt den Neuzugang vor allem auch die Möglichkeit, auf andere, unbekannte Kontrahenten zu treffen und neue Erfahrungen zu machen. „Ich bin sehr froh, dass ich in Wesel diese Chance bekomme, freue mich sehr auf die neue Herausforderung und werde alles für das Team geben“, sagt Pots, der aktuell in Utrecht auch noch Training gibt. Seit 2012 spielte Pots für die zweite Mannschaft des BC Amersfoort, verzeichnete aber auch Einsätze in der ersten Mannschaft in der Eliteklasse. Gegen Roosteren kam es dabei sogar auch schon einmal zu einem Vergleich mit der bisherigen Weseler Nummer eins, dem Belgier Marijn Put.

Neben Pots und dem aktuellen Zweitliga-Akteur Jan-Felix Matulat werden Jonas Kaiser, Yannic Wenk, Hasan Molla, Tobias Göbeler und Patrik Sanders aus der Reserve das Weseler Herren-Gerüst bilden. Bei den Damen steht mit Ella Diehl, Maria Kuse, Silke Becker und Diane Lakermann ein starkes Quartett zur Verfügung.

Maria Kuse bleibt beim BV Wesel RW

Maria Kuse wurde auch lange noch mit höherklassigen Clubs in Verbindung gebracht, entschied sich aber für einen Verbleib in Wesel, wo sie weiter mit ihrem Freund Jan-Felix Matulat, mit dem sie jüngst in Mülheim eine Wohnung bezogen hat, spielen kann. Eine Rolle spielte dabei auch die Aufnahme eines zeitintensiven Jura-Studiums, das sich mit dem Aufwand in der Bundesliga kaum noch vereinbaren ließe.

„Wir haben mit dieser Mannschaft jetzt eine breite Basis. Wo wir am Ende landen können, ist schwer zu sagen, aber der direkte Wiederauftieg kommt für uns sowieso nicht in Betracht“, sagt Andreas Ruth.