Der Hamminkelner SV peilt erneut den Niederrheinpokal an

Am Niederrhein. Fußball-Bezirksligist Hamminkelner SV gastiert in der dritten Runde des Kreispokals beim SC Bocholt 26. Der SV Brünen reist nach Suderwick.

In der dritten Runde des Kreispokals müssen die Bezirksliga-Kicker des Hamminkelner SV heute Abend (19.30 Uhr) auswärts ran. Als Gast des SC Bocholt 26, wie der HSV ein Bezirksligist, geht es für das Team von Trainer Michael Tyrann darum, noch zwei Runden zu überstehen, will man, wie im vergangenen Jahr, in die erste Hauptrunde des Niederrheinpokals einziehen. „Die Erinnerungen sind noch bei allen Spielern, die dabei waren präsent”, sagt der Coach des HSV. „Das hat uns richtig Spaß gemacht.”

Die Hausherren werden allerdings nur schwer zu knacken sein: Seit Jahren verfügt der SCB über eine eingespielte, kompakte Truppe, die sicher dagegenhalten wird. „Zudem spielen wir wie zuletzt in Dinslaken auf Asche”, so Tyrann. „Ich hoffe, das können wir nun.”

Einsatz von Kürekci steht auf der Kippe

Immerhin hat sich die personelle Situation bei den Hamminkelnern ein wenig entspannt. Mit Tom Wirtz, Alexander Siepen und Peter Hütten kehren drei ganz wichtige Akteure nach abgesessenen Gelb- und Rot-Sperren wieder ins Team zurück. Sicher fehlen werden aber neben den Langzeitverletzten Tobias Quartsteg (Meniskusanriss), Felix Paus (Bänderriss), Tom Klump (Knöchelverletzung), Pascal Bongers (Oberschenkelverletzung) und Niklas Hollenberg (Oberschenkelzerrung) auch Lasse Hoffmann und Jan-Christian Sweers, die beide im letzten Meisterschaftsspiel jeweils ihre fünfte Gelbe Karte gesehen haben und nun ein Spiel pausieren müssen. Der Einsatz von Berkay Kürekci (Grippe) ist fraglich. „Natürlich wollen wir weiterkommen”, sagt Tyrann. „Aber unser Fokus liegt dennoch eindeutig auf den Spielen in der Liga.”

Aycin Özbek ist optimistisch

A-Ligist SV Brünen reist heute Abend zum klassengleichen GSV Suderwick (19.30 Uhr) und will dort ebenfalls die nächste Runde erreichen. Das Team von Trainer Aycin Özbek befindet sich derzeit in bestechender Form und konnte gleich vier der vergangenen fünf Ligaspiele gewinnen, darunter auch das Heimspiel gegen den heutigen Pokalgegner (4:2). Insofern macht Özbek aus der Favoritenrolle des SVB kein Hehl „Wir müssen uns derzeit vor niemandem in der Liga verstecken”, so der Coach. „Und selbstredend wollen wir auch in Suderwick gewinnen.”

Allerdings werden ihm unter der Woche einige Akteure beruflich bedingt nicht zur Verfügung stehen. „Dann werde ich eben ein paar andere Spieler testen, die sonst nur wenig bis gar keine Einsatzzeiten bekommen”, sagt Özbek.

Zwei B-Ligisten treffen aufeinander, wenn die TuS Drevenack 1968 im heutigen Pokalspiel beim VfB Rheingold Emmerich antreten muss (19.30 Uhr). Die Voraussetzungen sind aus Sicht des Drevenacker Trainers Michael Skaletz suboptimal. „Verletzungsbedingt und erkältungstechnisch werden einige Stammkräfte ausfallen”, so der TuS-Coach. „Zudem passt das Spiel nur bedingt in unseren Terminplan.” Doch nachdem sein Team in der Runde zuvor den damaligen A-Kreisliga-Spitzenreiter aus Haldern mit 3:2 in der Extrazeit aus dem Wettbewerb kegelte, wollen die Drevenacker auch diesmal eine Runde weiterkommen. „Auch wenn wir ziemlich sicher wissen, dass wir am Ende nicht nach Berlin fahren werden, wollen wir dieses Bonbon genießen und gewinnen”, so Skaletz.

Die Landesliga-Kicker von BW Dingden stehen bereits in der vierten Runde des Kreispokals, weil Gegner Eintracht Emmerich auf das Spiel verzichtete.