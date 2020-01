Der PSV Lackhausen bekommt in Hiesfeld Defizite aufgezeigt

Aus mindestens einem Grund konnte Björn Assfelder, Trainer des Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen, mit dem Testspiel beim TV Jahn Hiesfeld, dem Spitzenreiter der Parallelgruppe, zufrieden sein. „Das war heute sehr lehrreich. Und die Jungs haben selbst gesehen, was nicht so gut war“, erklärte Assfelder nach der 3:6 (0:2)-Niederlage bei einem richtig starken Kontrahenten.

Tatsächlich bekam sein Team vom Aufstiegskandidaten aus Dinslaken im Laufe der 90 Minuten einige Defizite aufgezeigt. Vor allem in der ersten Hälfte liefen die Weseler lange hinterher, wurden phasenweise richtiggehend schwindlig gespielt. „An der Nase herumgeführt“ worden sei seine Elf. meinte der PSV-Coach hinterher und bezog sich dabei vor allem auf das, was sich in der Anfangsphase auf dem Kunstrasen an der Dorfstraße abspielte. Gino Mastrolonardo (6.) und Ömer Akbel (7.) trafen schnell für Hiesfeld. Insbesondere beim zweiten Tor ließ sich die Weseler Defensive regelrecht düpieren. Die Hiesfelder Kombination zum 2:0 war aber auch sehenswert und richtig gut herausgespielt. Nach dem verletzungsbedingten Aus von Mastrolonardo (20.) kam Wesel etwas besser ins Spiel und hatte dann gleich nach dem Wechsel seine beste Phase, in der Lauritz Meis dann auch den Anschluss erzielte (54.).

Doch der Gastgeber fing sich wieder und stellte durch Treffer von Ahmet Uzun (60./61.), Pascal Spors (69.) und Tim Falkenreck (80.) auf 6:1, ehe der PSV in Person von Sebastian Eisenstein (81.) und Daniele Kowalski (82.) noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte. Das Resultat war Björn Assfelder hinterher aber sowieso „schnurzegal, auch wenn es natürlich ziemlich happig war.“

In den kommenden Trainingseinheiten und Vorbereitungspartien will der Weseler Übungsleiter nun vor allem ins Visier nehmen, was in Hiesfeld noch nicht gut funktioniert hat. Dabei war sicherlich auch in Dinslaken nicht alles schlecht. Mittelfeldspieler Lauritz Meis zum Beispiel deutete nach langer Verletzungspause in einigen Szenen durchaus an, wie wichtig er für sein Team in der Rückrunde wieder werden kann.