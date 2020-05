Der PSV Wesel-Lackhausen freut sich über weitere Neuzugänge

Gelacht wurde schon zwischendurch. Und den ein oder anderen Spruch gab’s auch. Eine ganz normale Übungseinheit war das erste Training nach der Corona-bedingten Unterbrechung für die Landesliga-Fußballer des PSV Lackhausen dennoch nicht. „Die Jungs hatten alle Bock und haben auch gut mitgezogen, aber die Stimmung war trotzdem nicht ganz so wie sonst. Es ist eben zurzeit eine völlig andere Situation“, sagt Björn Assfelder.

Der Weseler Coach hatte mit seinen Assistenten einen Stationsparcours aufgebaut, den die 19 erschienenen Feldspieler in vier Gruppen und der gebotenen Distanz zueinander absolvierten. Die zwei Keeper wurden von Torwarttrainer Patrick Erhart ausgiebig beschäftigt. Beendet wurde das Training, das gut 75 Minuten dauerte, von zwei Torschussübungen. Bis zum Ende des Monats wollen die Lackhausener noch in dieser Form weiter trainieren. „Sollte es“, so Assfelder, „bei den angekündigten Lockerungen bleiben, können wir dann ja auch schon wieder Spielformen einbauen.

André Terfurth kehrt zum Heimatverein zurück

Mitte Juni will der 37-Jährige mit seinem Kader auf der Platzanlage am Molkereiweg den „Ausklang der Saison 19/20“ beenden. Aktuell ist dann eine Pause für vier oder fünf Wochen geplant, ehe Mitte Juli die direkte Vorbereitung auf die kommende Spielzeit beginnen soll. Sechs Wochen lang soll diese wieder sein. Seine Planung richtet der Weseler Übungsleiter an einem möglichen Start am ersten Septemberwochenende – wie vom Verband zuletzt kommuniziert – aus. „Das ist natürlich alles noch eine ziemliche Hängepartie, aber es bleibt uns ja nicht viel anderes übrig, als erst einmal so zu planen“, sagt Assfelder.

Mit Til Faßbender (rechts) kommt ein schneller Angreifer vom TV Voerde an den Molkereiweg. Foto: Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Gewissheit hat der PSV-Coach dagegen bei zwei weiteren Neuzugängen. Aus der A-Jugend des VfB Homberg, die in der abgebrochenen Saison in der Niederrheinliga kickte, kommt André Terfurth nach einigen Stationen im höherklassigen Jugendbereich (u. a. Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, KFC Uerdingen) zurück zu seinem Heimatverein.

Bei einem Homberger Abstieg aus der Regionalliga hätte sich der Defensivallrounder berechtige Hoffnungen auf einen Platz im Oberliga-Kader des VfB machen dürfen, am vergangenen Mittwoch traf sich der Weseler dann mit den PSV-Verantwortlichen und sagte schließlich nach einem weiteren Gespräch beim 1. FC Bocholt am Molkereiweg zu. „Er ist flexibel einsetzbar, hat eine gute Grundausbildung und für sich den Anspruch, sich in der Landesliga durchzusetzen. Das zeugt auch von einem gewissen Selbstbewusstsein“, sagt Assfelder.

Til Faßbender trifft in anderthalb Jahren 31-mal

Vom A-Ligisten TV Voerde kommt außerdem ein junger Angreifer, der in seinen ersten beiden Seniorenjahren bereits nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnte. Der 20 Jahre alte Til Faßbender hat in zwei Spielzeiten (49 Einsätze) 31 Treffer für die erste Voerder Mannschaft erzielt. „Im Angriff sind wir ja bisher nicht so extrem schnell aufgestellt“, sagt Assfelder, der sich von Faßbender mehr Geschwindigkeit in vorderster Front erhofft. „Und wenn er dann in anderthalb Jahren 31 Tore für uns macht, passt das“, schmunzelt der PSV-Trainer, der Faßbender nach den ersten Gesprächen auch für „charakterlich absolut ins Team passend“, hält.

Das Talent aus der Nachbarstadt hatte sich seine Entscheidung trotz der sportlich reizvollen Perspektive nicht leicht gemacht. Bis jetzt hat Til Faßbender noch nie für einen anderen Verein als den TV Voerde gespielt.