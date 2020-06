Der TC Mehrhoog hat ein Talent aus Südafrika im Aufgebot

So wie den Tennis-Herren des TC Mehrhoog geht es aktuell wahrscheinlich ganz vielen Mannschaften, die sich entschlossen haben, trotz der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Probleme in der Freiluftsaison an den Start zu gehen. „Wir haben noch nicht viel trainieren können und wissen deshalb auch noch nicht wirklich, wo wir stehen. Wir lassen das jetzt alles erst einmal locker auf uns zukommen“, sagt Mannschaftsführer Moritz Giesen. Klar ist: in der Bezirksliga wartet mit Kalibern wie dem DSC Preußen, Eintracht Duisburg oder Heißen Mülheim ganz starke Konkurrenz auf die Mehrhooger. Bangemachen gilt trotzdem nicht, zumal der Verband ja auch den Abstieg in diesem Sommer ausgesetzt hat.

„Wir können also wirklich befreit aufspielen“, sagt Giesen, dessen Team eine neue Nummer eins auf dem Meldebogen hat. Der junge Südafrikaner Joshua Seegers, der aktuell in den Niederlanden wohnt, könnte die Mehrhooger verstärken. Ob das spielstarke Nachwuchstalent tatsächlich im Laufe der Saison zum Einsatz kommt, ist aber noch fraglich. Ansonsten setzt der TCM auf den altbewährten Kader. Neu dazugestoßen ist lediglich Philipp Sieg, der zuletzt noch für BW Flüren aufgeschlagen hat.

Klaus Jacoby führt die Herren 65 weiter an

Die Herren 65 gehen weiter in der 1. Verbandsliga an den Start. Schon am Dienstag (10 Uhr) geht es mit einem Heimspiel gegen den großen Gruppenfavoriten, die TIG Heegstraße, los. „Die waren schon in der vergangenen Saison Meister, haben aber auf den Aufstieg verzichtet“, erklärt TCM-Mannschaftsführer Wilhelm Linssen, der mit Spitzenspieler Klaus Jacoby, Alfred Wunderlich und Heinz-Jürgen Stolle das Grundgerüst des Mehrhooger Teams bildet. Bei Ausfällen kann auf Akteure aus der zweiten Mannschaft zurückgegriffen werden. „Man kann nicht absteigen, und mit dem Aufstieg werden wir wohl auch nichts zu tun haben“, erwartet Linssen zumindest sportlich eine entspannte Saison.

Nichtsdestotrotz haben die Mehrhooger in den letzten Wochen schon einiges für die Form getan. Linssen: „Wir haben schon ein paar Trainingseinheiten hinter uns, sind jetzt auf jeden Fall im Schlag.“

Sportwart Peter Jander: „Sind alle ein bisschen tennisverrückt“

Von ursprünglich zehn gemeldeten Teams beim TCM haben sich drei dazu entschieden, in diesem Sommer nicht anzutreten und erst 2021 wieder einzusteigen: die Herren 50, die Herren 70 und die Damen 65. „Natürlich spielt dabei eine große Rolle, dass es in diesem Jahr einfach nicht so unbeschwert zugegangen wäre. Auf der anderen Seite gehören diese Altersklassen natürlich auch schon zur Risikogruppe. Da ist man dann etwas vorsichtiger“, sagt TCM-Pressesprecherin Marion Schmitt.

Dass trotz der ganzen Umstände immer noch sieben von zehn Teams unbedingt spielen möchten, ist für den Mehrhooger Sportwart Peter Jander aber keine Überraschung: „Wir sind ja alle ein bisschen tennisverrückt.“