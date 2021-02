Die Corona-Pandemie trifft auch das Schiedsrichterwesen

Am Niederrhein Die Verantwortlichen in den Fußballkreisen sorgen sich über mögliche negative Auswirkungen der Pandemie auf die Zahl der Unparteiischen.

Die Corona-Pandemie stellt auch den Amateursport vor immense Herausforderungen. Und noch ist nicht abzusehen, wie groß der Scherbenhaufen sein wird, der zusammengekehrt werden muss, wenn die Krise wirklich irgendwann bewältigt ist. Schließlich mussten Sport und Vereinsleben über Monate ins Abseits gestellt werden. Sorgen treiben auch Klaus-Peter Sagadin um. „Mal ehrlich, wenn man am Wochenende eine Zeit lang nicht mehr turnusmäßig auf den Plätzen unterwegs ist, seine Zeit auch anders verplanen kann, dann kann man sicher Gefallen daran finden“, weiß der Vorsitzende im Kreisschiedsrichterausschuss im Kreis 11, Rees/Bocholt.

Fitness und Kondition

Die Befürchtung ist da, dass vor allem die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter unterhalb der Bezirksliga – und da vor allem die älteren Unparteiischen – während der Pandemie die Pfeife endgültig an den Nagel hängen könnten. „Ich denke, die Schiedsrichter der oberen Klassen werden nicht aufhören. Die haben zuviel Zeit und Energie bis dahin investiert, um dann aufzuhören“, ist sich Sagadin sicher.

196 Unparteiische zählt der Kreis 11 aktuell, darunter etwa zehn bis zwölf weibliche Schiedsrichter. Vor allem der persönliche Kontakt, die Vier-Augen-Gespräche, so Sagadin, fehlen derzeit besonders. Zwar bietet der Kreis zwei virtuelle Schulungen im Monat an, doch „es ist nicht das Gleiche. Der persönliche Kontakt ist einfach unersetzlich“, weiß der Bocholter.

Vorbildliche Jugendarbeit

Doch es ist ja auch nicht so, als hätten die Spielleiterinnen und Spielleiter in diesen Tagen rein gar nichts zu tun. Vor allem das Thema Fitness und Kondition spielt mit Blick auf die erhoffte Rückkehr auf den Platz eine große Rolle. „Die Schiedsrichterei ist ein Bewegungssport, auch wenn viele da oft spotten. Die Ausübung setzt eine gewisse Kondition voraus. Wenn es wieder losgeht, haben wir ja nicht sechs Wochen Zeit, um uns fit zu machen“, betont Klaus-Peter Sagadin. So bietet der Kreis in Zusammenarbeit mit den Lehrwarten eine Betreuung durch einen Fitnesscoach an. Zu guter Letzt müssen die Aktiven auch in der Zwangspause regeltechnisch auf dem Laufenden bleiben.

Weitere Themen Die Corona-Pandemie trifft auch das Schiedsrichterwesen

Bekannte Nöte bleiben

Selbst wenn der Ball auch auf den Amateurplätzen in absehbarer Zeit wieder rollen sollte, werden sich die Sorgen und Nöte damit nicht urplötzlich in Luft auflösen. Das weiß auch Klaus-Peter Sagadin. „Die Sorgen vor der Pandemie sind die Sorgen nach der Pandemie.“

Die Arbeit, die durch die Coronavirus-Pandemie zeitweise verlagert wurde, wird für ihn und seine Mitstreiter weitergehen. Bleibt die Frage, wie viele Unparteiische bis dahin die Segel gestrichen haben. Klaus-Peter Sagadin blickt den Herausforderungen dennoch mit einer großen Portion Zuversicht und Optimismus entgegen: „Natürlich haben auch wir Sorgen, aber ich glaube, dass alle ihr Hobby gerne ausüben und sich einfach nur freuen, wenn es wieder losgeht.“